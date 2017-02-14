۵۵۵ نفر از حادثه دیدگان سیل اسکان داده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هلال احمر فارس، فیض‌الله جعفری، گفت: تا ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه، ۴۱ مورد حادثه زیر پوشش خدمات امدادی نجاتگران داوطلب این جمعیت قرار گرفت .

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی به این استان و آغاز بارندگی ها در اغلب شهرستان های فارس از نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ، بیان کرد : با اعزام ۸۳ تیم عملیاتی ، در مجموع طی شبانه روز گذشته به ۴۱ مورد حوادث متنوع و در مجموع به ۲۵۸۲ حادثه دیده امدادرسانی شد .

مدیرعامل هلال احمر فارس بیان کرد : این حوادث شامل ۲۹ مورد سیل و آبگرفتگی، هفت مورد سوانح جاده ای ، دو مورد برف و کولاک و همچنین یک مورد ریزش آواردر بخش بابامنیر شهرستان نورآباد ممسنی بود.

جعفری افزود : ۴۲۶ امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال احمر فارس در قالب ۸۳ تیم عملیاتی و با بکارگیری ۷۱ دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتور پمپ آبکش و لجن کش، عملیات‌های امدادی شبانه‌روز گذشته را پوشش دادند.

وی از ادامه امدادرسانی به سیل زدگان در ۱۱ شهرستان استان فارس شامل لارستان، خرامه، داراب، جهرم ، قیروکارزین، فیروزآباد، لامرد و فسا خبر داد و تصریح کرد : امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر این شهرستان‌ها هم اکنون در حال ارائه خدمات امدادی به حادثه دیدگان هستند.

جعفری همچنین به اسکان اضطراری ۵۵۵ حادثه دیده سیل و آبگرفتگی در مراکز از پیش تعیین شده اشاره و بیان کرد : اسکان اضطراری حادثه دیدگان در شهرستان‌های جهرم ، داراب ، لامرد و قیر وکارزین صورت گرفته و در همین راستا ۴۳۲ عدد کنسروجات، ۲۰۳ تخته پتو ، ۱۵ تخته موکت، ۲۱۷۲ کیلوگرم نایلون پوششی ، ۸۰۰ قرص نان و همچنین ۲ ست ظروف بین آنها توزیع شده است .