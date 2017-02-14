فرآیند واگذاری آلومینیوم المهدی اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی عصر سه شنبه در دوازدهمین جلسه شورای اداری استان هرمزگان که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالن جلسات فرمانداری بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: استان هرمزگان نقش کلیدی و موثری در دوران جهاد اقتصادی دارد و به عنوان پایتخت اقتصادی و صادرات و واردات کشور شناخته می شود.

وی عنوان کرد: علیرغم اینکه تمام مبادلات تجاری در این استان انجام می شود هنوز سازو کار مناسبی برای مشخص شدن سهم استان هرمزگان از این مبادلات تجاری مشخص نشده است. اگر به درآمدهای وصولی استان طی سالهای اخیر نگاهی بیاندازیم و مبلغ برگشتی به استان می بینیم عدالت رعایت نشده است.

نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس در مجلس افزود: هرمزگان به عنوان یک استان مرزی در جنوب کشور به دلیل نواقص در گمرکات و عدم نظارت صحیح مرزهای قانونی و غیرقانونی کشور شاهد وردو و خروج قاچاق در استان هستیم.

ابهامات واگذاری آلومینیوم هرمزگان باید مشخص شود

وی اعلام کرد: واگذاری صنایع زیان ده به بخش خصوصی کار مثبتی در دولتها است اما برخی واگذاری ها با ابهاماتی روبرو است. مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل یکی از صنایع پر ابهام است. باید روند و فرآیند واگذاری برای مردم تشریح شود.

هاشمی تختی تصریح کرد: واگذاری ها با هدف بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال کشور انجام می شود، اما در واگذاری آلومینیوم شاهد اخراج بیش از ۶۲۰ کارگر این مجتمع هستیم. اگر این روند بدون توجیه قابل قبولی ادامه یابد ضربه شدیدی هم به اقتصاد و هم به روند ایجاد اشتغال در کشور وارد می شود.

وی با اشاره به اینکه وقتی سواحل نشینان هرمزگانی اشتغال ندارند و پالایشگاه بندرعباس از ۹ هزار کارکنان تنها ۶۰۰ هرمزگانی و نیروگاه بندرعباس در استخدامی خود اکثراً از بیرون استان نیرو جذب می‌کند، جوانان آن برای امرار و معاش باید چه کنند، اضافه کرد: باید با قاچاقچیان سازمان‌یافته سفت و محکم برخورد کرد که خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه نوین گمرکات این مهم در حال انجام است و امیدوارم در این زمینه شاهد هماهنگی بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع مازاد درآمدهای استان هرمزگان، افزود: هرساله این موضوع به مردم استان فشار وارد می‌کند و درحالی‌که هرمزگان در تأمین بودجه در بین شش استان برتر کشور قرار دارد اما از لحاظ تخصیص اعتبار در بین استان‌های انتهای جدول قرار دارد و برای هرمزگانی که بار کشور را بر دوش می‌کشد این امر شایسته نیست.