استاندار چهارمحال و بختیاری: توسعه گردشگری زمینه ساز رونق بازار چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه گردشگری زمینه ساز توسعه و پیشرفت و رونق بازار استان چهارمحال و بختیاری است.