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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۷

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه گردشگری زمینه ساز رونق بازار چهارمحال و بختیاری است

توسعه گردشگری زمینه ساز رونق بازار چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه گردشگری زمینه ساز توسعه و پیشرفت و رونق بازار استان چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر سه شنبه در نشست با سرمایه گذاران اظهار داشت: توسعه گردشگری زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد:گردشگری مهمترین ظرفیت توسعه ای این استان است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: گردشگران این استان هر ساله افزایش می یابند و باید با توسعه زیرساخت های گردشگری زمینه رضایت مسافران را در این استان فراهم کرد.

وی عنوان کرد: توسعه بخش گردشگری این استان از اهداف اصلی دولت است و باید بخش خصوصی در این مسیر وارد شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بدون ورود بخش خصوصی نمی توان بخش گردشگری را در این استان توسعه داد.

وی ادامه داد: هر شهرستان این استان قابلیت های مختلف در حوزه گردشگری دارد که باید بر اساس این قابلیت ها سرمایه گذاری انجام شود.

کد مطلب 3907532

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