انتظار مردم هرمزگان اجرای اقتصاد دریا محور است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر سه شنبه در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان عنوان کرد: دستاورد مثبت دولت یازدهم تک رقمی کردن نرخ تورم است و اکنون نرخ تورم ۸.۶ درصد است و همت رئیس جمهور بر این قرار گرفته که تک رقمی بودن نرخ تورم حفظ شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ از وضعیت متعادل در اقتصاد خارج شده بودیم و آشفتگی و نوسان نرخ ارز و تورم بالا بر کشور حاکم بود و در این شرایط فعالان اقتصادی نمی توانستند برای آینده کاری دولت تصمیم بگیرند.

استاندار هرمزگان افزود: از این رو دولت برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور را یک اولویت اساسی قرار داد که این افتخار برای تیم اقتصادی دولت و به خصوص وزیر اقتصاد باقی خواهد ماند.

جادری با اشاره به اقدامات و شاخص های اقتصاد مقاومتی در هرمزگان، بیان داشت: در اثر ارزیابی های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان طبق شاخص های این بخش، استان هرمزگان رتبه نخست اقتصاد مقاومتی را به دست آورد.

وی گفت: در سایر بخش ها نیز در ۲۰ شاخص هرمزگان رتبه نخست را به دست آورده است که از جمله رتبه اول جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی، وصول درآمدهای عمومی، درصد تحقق درآمدهای استانی و دیگر موارد بوده است. در چهار مورد رتبه دوم و پنج مورد نیز رتبه سوم را به دست آورده ایم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی در مجموع ۱۶۸ پروژه در استان انتقال مالکیت و یا واگذاری بهره برداری به بخش غیردولتی شده است.

جادری بیان داشت: در بخش رونق تولید، هزار و ۹۴ پروژه در استان شناسایی شد و تا کنون به ۷۰۰ واحد تولید تسهیلاتی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید و خروج از رکود پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در توسعه صادرات غیرنفتی نیز در ۱۰ ماه سال جاری ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از استان داشته ایم و ایجاد روابط تجاری با کشورهای عمان و هند تا کنون سه نمایشگاه در عمان برگزار کرده ایم و خط کشتیرانی با استان مسندم برقرار کرده ایم.

استاندار هرمزگان گفت: میزان سرمایه گذاری داخلی ۱۷۷ میلیارد ریال با ۱۶۲ طرح در استان بوده است و همچنین هرمزگان در مبارزه با قاچاق کالا رتبه اول کشور را به دست آورده است.

جادری خاطرنشان کرد: تا کنون ۷۱ شرکت دانش بنیان در استان از سال ۹۲ تا کنون شکل گرفته که ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته اند.

وی ادامه داد: درخواست داریم عوارض آلایندگی عسولیه که طبق قانون تا شعاع ۱۰۰ کیلومتر مناطق را آلوده می کنند به هرمزگان نیز پرداخت شود و همچنین می خواهیم هرمزگان به عنوان استان پایلوت برای اجرای نظام درآمد هزینه استانی در کشور انتخاب شود.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: انتظار مردم هرمزگان اجرای اقتصاد دریا محور است و در این زمینه هیچ سازمان متولی نداریم و درخواست داریم با توجه به اینکه صنایع دریامحور در هرمزگان مستقر است و فعالیت های دریامحور در استان داریم یک سازمان را به عنوان متولی اقتصاد دریا محور معرفی شود.