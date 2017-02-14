آزمایش موشکی پیونگ یانگ برای دفاع از خود بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره شمالی با صدور بیانیه ای ضمن دفاع از انجام آزمایش موشک بالستیک خود که هفته گذشته انجام شد، انجام آزمایش مذکور را اقدامی در جهت تامین امنیت خود دانسته است.

این در حالیست که آمریکا، چین و سازمان ملل این آزمایش را به شدت محکوم کرده و اقدام کره شمالی را اقدامی علیه امنیت همسایگان این کشور دانسته اند.

گفتنی است، پیونگ ‎‏یانگ تاکنون قادر به آزمایش موفقیت‌ آمیز یک موشک بالستیک قاره‌پیما نشده است. اما در سال ۲۰۱۶ به شکل بی‌ سابقه‌ای انواع موشک‌ های خود را آزمایش کرد تا قابلیت‌ های آن ‏‌ها را برای حمل کلاهک هسته‌ ای ارزیابی کند.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

شایان ذکر است، کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» به انجام رسیده است.