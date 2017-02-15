نوزادان کم وزن در بزرگسالی با مشکلات سلامت روان مواجه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه مک مستر کانادا ۴۱ مطالعه قبلی را که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ انجام شده بود مورد بررسی قرار دادند. این مطالعات شامل بیش از ۲۷۰۰ نوزاد کم وزن (کمتر از یک کیلوگرم) و بیش از ۱۱ هزار نوزاد با وزن نرمال در ایالات متحده، کانادا و ۱۰ کشور دیگر بود.

محققان دریافتند نوزادان با وزن بی نهایت پایین در معرض ریسک بالای برخی مشکلات سلامت روان قرار داشتند. در زمان کودکی با ریسک ابتلا به اختلال بیش فعالی و در سنین نوجوانی نیز با ریسک ابتلا به اختلال بیش فعالی و مشکلات اجتماعی روبرو بودند.

طبق نتایج این مطالعه، در مقایسه با افراد بزرگسال متولدشده با وزن عادی، افراد متولدشده با وزن بسیار پایین با نرخ بالای ابتلا به اضطراب، افسردگی و کمرویی مواجه بوده و به شدت دارای عملکرد ضعیف اجتماعی بودند.

با این حال محققان تاکید می کنند همه نوزادان متولدشده با وزن بسیار پایین مبتلا به مشکلات سلامت روان در بزرگسالی نخواهند شد.

کارن متیوسان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به نظر می رسد افزایش ریسک مشکلات سلامت روان در این دسته از کودکان ناشی از واکنش های بیولوژیکی تحت فشار در طول جنینی باشد.»