فعالیت بازرسان استاندار در ایام نوروز/ ارائه خدمات با تخفیف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی لرستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی از سوی دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: در این راستا بازرسان ویژه استانداری بر روند فعالیت دستگاههای اجرایی نظارت دارند.

وی بیان داشت: این بازرسان به صورت ویژه نظارت خود را انجام می دهند و در گزارش فعالیت های صورت گرفته را به استانداری اعلام می کنند.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به ارائه خدمات از سوی شهرداری ها به صورت رایگان بیان داشت: طی سال های گذشته ارائه خدمات به مسافران نوروزی کاملا رایگان بوده و طی امسال باید از مسافران هزینه خدمات با لحاظ تخفیف اخذ شود.

بازوند با بیان اینکه هدف ما این بوده که با ورود گردشگران برای استان درآمدی کسب شود گفت: اینکه خدمات به صورت رایگان ارائه می شود مطلوب بوده و نشانه مهمان نوازی است اما این امر هنر خوبی نیست.

وی با بیان اینکه باید خدمات ارائه شده نسبت به سایر استان های دیگر ارزان تر باشد گفت: حضور مسافران نوروزی در استان باید در افزایش سرانه درآمدی مردم تاثیر گذار باشد.

استاندار لرستان همچنین در ادامه سخنان خود بر ضرورت ساماندهی نمایشگاه صنایع دستی مرکز استان در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: همچنین آموزش و پرورش نیز باید مانند سال گذشته در ارائه خدمات به مسافران نوروزی اقدامات لازم را انجام دهد.

بازوند همچنین بر برگزاری جلسه ستاد تسهیلات نوروزی از سوی فرمانداران در شهرستان های مختلف تاکید کرد و گفت: باید با برنامه ریزی لازم فرمانداران در شهرستان ها کار نو و جدیدی را در ایام نوروز در حوزه ارائه خدمات به مسافران داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر تجهیز سالن های ورزشی از سوی ورزش و جوانان برای اسکان مسافران نوروزی در هنگام بارندگی ها بیان داشت: همچنین میراث فرهنگی با تعامل مطلوب با صدا و سیما زمینه معرفی ظرفیت های گردشگری استان را در شبکه های سراسری و همچنین شبکه استانی فراهم آورد.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت برگزاری تورهای گردشگری در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: جشن های نوروزی نیز مانند سال گذشته در سطح استان برگزار شوند.

بازوند همچنین با تاکید بر تقویت روشنایی تفرجگاها، پارک ها، کمپ های گردشگری و ... از سوی شرکت توزیع برق بیان داشت: همچنین سرویس های مجتمع های بین راهی و همچنین نمازخانه های آنها برای استفاده مسافران نوروزی ساماندهی و تجهیز شوند.