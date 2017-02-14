ایجاد فضای طبیعی تکثیر و پرورش مارهای سمی در موسسه رازی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر محمدپور عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر تأمین نیاز روزافزون کشور به پادزهر، اظهار کرد: برای تولید پادزهر به سم احتیاج است و برای عدم استحصال این سم‌ها از طبیعت ایجاد فضای طبیعی تکثیر و پرورش مارهای سمی در دستور کار قرارگرفته است.

وی افزود: فضایی در موسسه به‌صورت پایلوت ایجادشده است تا حیوانات سمی در شرایط طبیعی نگهداری شده و سم گیری انجام شود.

رئیس بخش جانوران سمی موسسه رازی گفت: ایجاد فضایی طبیعی برای زندگی جانوران سمی باعث کاهش وابستگی به طبیعت و پایداری صادرات موسسه رازی می‌شود.

وی در ادامه به موضوع استحصال سم در محل اشاره کرد و گفت: طبق تفاهم انجام‌شده با سازمان محیط‌زیست و مشخص شدن نوع مارها و تعداد نمونه‌هایی که در مناطق مختلف کشور باید گرفته شود همکاران موسسه رازی به همراه کارشناسان محیط‌زیست به محل اعزام می‌شوند تا سم گیری در طبیعت انجام شود.

محمدپور بابیان اینکه در محل‌های نمونه‌گیری شده نقطه‌گذاری و طول و عرض جغرافیایی با GPS مشخص می‌شود، اضافه کرد: پس از سم گیری در محل، این سم در ازت مایع به این موسسه منتقل‌شده تا اقدامات لازم بر روی آن برای تبدیل به پادزهر صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه این روش در کشور توسط موسسه رازی توسعه‌یافته است، افزود: در این روش حیوانات سم گیری شده نیز به محیط زندگی بازگردانده می‌شوند، این روش کمک می‌کند تا صدمه احتمالی که در فعالیت‌های مربوط به استحصال سم به طبیعت وارد می‌شود را شاهد نباشیم.