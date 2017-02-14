به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در سخنانی با اشاره به راه اندازی کمیت ای ۱۰ گانه این ستاد در استان اظهار داشت: این کمیته ها شامل کمیته حمل و نقل، خدمات امداد و نجات، خدمات انتظامی امنیتی و ترافیکی، امور شهرداری ها و دهیاری ها، برنامه ریزی و آمار، اسکان، نظارت بر تنظیم بازار، خدمات بهداشتی و سلامت، اطلاع رسانی و تبلیغات و کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات هستند.

وی با تاکید بر اینکه فرمانداران به روسای ستاد خدمات سفر در هر شهرستان محسوب می شوند، عنوان کرد: از امتیازهای در نظر گرفته شده برای انتخاب شهر برتر گردشگری، کاهش تصادفات درون شهری، افزایش تعداد گردشگران، ایجاد فضای مفرح برای گردشگران و … خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان بودجه تبلیغات اداره کل میراث فرهنگی استان برای معرفی ظرفیت های لرستان را محدود دانست و گفت: در این زمینه نامه نگاری هایی با رئیس سازمان برنامه ریزی استان برای تبدیل اسناد خزانه به وجه نقد صورت گرفته است تا بتوانیم در ایام نوروز تبلیغات خوبی از ظرفیت های استان در همه حوزه ها داشته باشیم.

سلیمانی افزود: در بیلبوردهای تبلیغاتی مستقر در سطح جاده های استان تبلیغاتی از جاذبه های لرستان صورت گرفته که در ایام نوروز تعداد آن ها به ۴۰ بیلبورد و تابلو افزایش خواهد یافت.

وی به افتتاح بازارچه دائمی صنایع دستی لرستان در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: با همکاری های صورت گرفته تعداد غرفه های این بازارچه از ۱۰ مورد به ۱۵ مورد افزایش یافته و غرفه ها لحاظ تخفیفات در اختیار غرفه داران و تولید کنندگان صنایع دستی قرار می گیرد به طوری که در کل سال آنها حدود دو میلیون تومان در این زمینه پرداخت می کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان همچنین ازایجاد خانه ورشو در شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: در این راستا یکی از بناهای تاریخی این شهرستان ر ساماندهی و مرمت کرده ایم.

سلیمانی به تدوین نقشه راه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اشاره کرد و بیان داشت: این سند مطابق سند چشم انداز ۱۴۰۴، سند آمایش استان، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و طرح جامع گردشگری تهیه و چاپ شده و آماده رونمایی است.