کنگره«تاریخ معماری و شهرسازی گیلان»با یک هفته تأخیر برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به جلسه ستاد مدیریت بحران استان و پیش بینی وضعیت جوی نامساعد برای آخر هفته به خبرنگار مهر گفت: با توجه به پیش بینی وضعیت بسیار نامناسب آب و هوایی در روزهای پایانی هفته، دبیرخانه کنگره تاریخ معماری و شهرسازی گیلان تصمیم به تاخیر یک هفته ای در زمان برگزاری کنگره گرفت.

رضا علیزاده تصریح کرد: بر این اساس، کنگره تاریخ معماری و شهرسازی گیلان، با یک هفته تاخیر در تاریخ پنجم و ششم اسفند ماه در تالار مرکزی مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت، برگزار می شود.

کنگره‌های استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در ۳۱ استان کشور توسط اداره کل میراث فرهنگی هر استان با حمایت و مشارکت جدی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با میراث فرهنگی برگزار می‌شود.

گیلان نیز به تبع این برنامه قرار بود ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه میزبان برگزاری کنگره «تاریخ معماری و شهرسازی گیلان» باشد.