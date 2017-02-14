برخی مدارس فارس در نوبت صبح چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش فارس،حمیدرضا شعبانی با اعلام این خبرافزود: با توجه به بارندگی اخیر و باتوجه به درخواست مدیران آموزش و پرورش و فرمانداران شهرستانهای زرین دشت و جهرم و تصویب واعلام ستاد مدیریت بحران استان مدارس پیش دبستانی و دبستان در این دو شهرستان در نوبت صبح روز چهارشنبه ۲۷بهمن تعطیل شد.

شعبانی گفت: این اطلاعیه تا ساعت ۲۱ امشب صادر شده و در صورت احتمال تعطیلی مدارس در سایر شهرستانها در روز چهارشنبه ۲۷ بهمن سریعا به اطلاع هم استانی ها رسانده خواهد شد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش فارس همچنین گفت: هم استانی های عزیزاخبار موثق در خصوص تعطیلی مدارس و لغو امتحانات را صرفا از طریق سایت اداره کل آموزش وپرورش فارس به دنبال کنند.