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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۸

فاکس نیوز مدعی شد:

جاسوسی کشتی روسی در آبهای آمریکا

جاسوسی کشتی روسی در آبهای آمریکا

شبکه خبری فاکس نیوز با اعلام خبری از گشت زنی یک کشتی روسی در آبهای آمریکا مدعی شد هدف این کشتی انجام جاسوسی برای مسکو بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، این شبکه خبری مدعی گشت زنی یک فروند کشتی گشت زنی روسیه در سواحل شرقی آمریکا شد.

به گفته فاکس نیوز این اتفاق که امروز، سه شنبه رخ داده برای نخستین بار پس از رسیدن «دونالد ترامپ» به ریاست جمهوری آمریکا به وقوع می پیوندد.

بر اساس این گزارش، کشتی «ویکتور لئونوف» روسی در فاصله ۷۰ مایلی از ساحل ایالت «دلاور» در حال حرکت به سمت شمال با سرعت ۱۰ گره دریایی بوده است.

این در حالیست که یکی از مقام های آمریکایی معتقد است کشتی روسی خلافی مرتکب نشده و در آبهای بین المللی قرار داشته است.

کلاس این کشتی از نوع SSV-۷۵  اعلام شده که گفته می شود آخرین گشت زنی آن در نزدیکی آبهای آمریکا به آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی باز میگردد.

کد مطلب 3907588

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