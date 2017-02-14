بارندگی ها در کرمان ادامه دارد/هشدار در خصوص وقوع سیلاب

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر فعالیت سامانه بارش زا در کرمان شاهد بارش های مناسب در بسیاری از مناطق استان هستیم.

وی بیشترین بارش با ۸۸ میلیمتر را مربوط به رابر دانست و افزود: همچنین تاکنون ۱۷ میلیمتر بارش در ایستگاه فرودگاه کرمان ثبت شده است.

حبیبی از تداوم فعالیت سامانه بارش زا تا شنبه هفته آینده در استان کرمان خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه طی روزهای آینده در برخی مناطق تقویت می شود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان از احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها خبر داد و بیان کرد: امروز شاهد وقوع توفان، وزش باد شدید و گرد و غبار در جنوب شرق و شرق استان کرمان بودیم.

وی یادآور شد: طی روزهای آینده شاهد بارندگی در مناطقی که این روزها بارندگی نداشتند خواهیم بود.