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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۵

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان:

بارندگی ها در کرمان ادامه دارد/هشدار در خصوص وقوع سیلاب

بارندگی ها در کرمان ادامه دارد/هشدار در خصوص وقوع سیلاب

کرمان – رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان از تداوم فعالیت سامانه بارش زا در این استان تا اوایل هفته آینده خبر داد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر فعالیت سامانه بارش زا در کرمان شاهد بارش های مناسب در بسیاری از مناطق استان هستیم.

وی بیشترین بارش با ۸۸ میلیمتر را مربوط به رابر دانست و افزود: همچنین تاکنون ۱۷ میلیمتر بارش در ایستگاه فرودگاه کرمان ثبت شده است.

حبیبی از تداوم فعالیت سامانه بارش زا تا شنبه هفته آینده در استان کرمان خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه طی روزهای آینده در برخی مناطق تقویت می شود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان از احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها خبر داد و بیان کرد: امروز شاهد وقوع توفان، وزش باد شدید و گرد و غبار در جنوب شرق و شرق استان کرمان بودیم.

وی یادآور شد: طی روزهای آینده شاهد بارندگی در مناطقی که این روزها بارندگی نداشتند خواهیم بود.

کد مطلب 3907589

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