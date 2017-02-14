به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی لرستان در سخنانی با اشاره به به ایجاد چهار ستاد اسکان مسافران نوروزی در شهر خرم آباد اظهار داشت: این ستاد ها در پارک شریعتی، پارک کیو، پارک بانوان و پارک نسترن پیش بینی شده اند.

وی با بیان اینکه در مجموع در سطح این پارک ها ۴۰۰ چادر برای اسکان مسافران برپا می شود گفت: همچنین بازارچه های مواد غذایی در سطح این پارک ها برپا می شود.

شهردار خرم آباد از ایجاد ستاد استقبال از مسافران نوروزی در پارک «پرچم» و همچنین مسجد آیت الله کمالوند خرم آباد خبر داد و گفت: در ستادهای اسکان مسافران نوروزی موسیقی محلی اجرا می شود.

عیدی بیرانوند از راه اندازی تورهای گردشگری برای مسافران نوروزی از سوی شهرداری خرم آباد خبر داد و تصریح کرد: در مجموع ۹۰ هزار تن آسفالت برای روکش و آسفالت معابر سطح استان نیز خریداری شده است.