برخی گروه ها از تظاهرات مسالمت آمیز استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق اعلام کرد که عملیات ضد داعش ادامه دارد.

العبادی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر اولویت ما آزادسازی اراضی عراق است. بر اهمیت تظاهرات مسالمت آمیز تاکید داریم ولی برخی گروه ها از این تظاهرات استفاده کردند. برهم زدن تمرکز نیروهای امنیتی بر روی نبرد با داعش تاثیر می گذارد. در جریان این تظاهرات برخی، جوانان را به درگیری با نیروهای امنیتی تحریک کردند.

وی در ادامه افزود: هدف قرار دادن بغداد با موشک هدایت شونده جنایت است و درباره این موشک ها تحقیقاتی را آغاز کردیم تا از تکرار این اقدامات که مردم را هدف قرار می دهد، جلوگیری کنیم.

نخست وزیر عراق درباره تصمیم ترامپ برای جلوگیری از ورود اتباع ۷ کشور به آمریکا نیز تصریح کرد: جلوگیری از ورود اتباع عراقی به آمریکا اقدامی نامناسب است و ترامپ قول داد از این موضوع صرف نظر کند. عراق تلاش می کند تا از مداخله خارجی ها در امور داخلی خود جلوگیری کند. عراقی ها با همبستگی خود تجزیه کشور را نپذیرفتند.

گفتنی است، در روزهای اخیر صدها نفر از حامیان مقتدی صدر روحانی شیعه معترض عراقی در پی فراخوان او برای مبارزه با فساد در کشور، به خیابان های بغداد آمدند. علیرغم اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق از معترضان خواسته بود که آرامش خود را حفظ کنند و پیرو قانون باشند اما برخی از تظاهرات کنندگان تلاش کردند وارد منطقه سبز شوند و این اقدام منجر به درگیری با نیروهای امنیتی شد که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت. علی التمیمی استاندار بغداد از کشته شدن ۴ تظاهرات کننده و زخمی شدن ۳۲۰ نفر دیگر در تظاهراتی که در میدان التحریر بغداد برگزار شده بود، خبر داد. همچنین فرماندهی عملیات بغداد از کشته و زخمی شدن هشت نیروی امنیتی و کشف اسلحه و چاقو از برخی تظاهرات کنندگان خبر داد. رهبر جریان صدر پس از ساعاتی نسبت به اقدامات خشونت بار یا خرابکارانه اعلام برائت کرد