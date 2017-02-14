  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۳

مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی؛

«پرشین‌کاپ» در بوشهر آغاز شد؛ پیروزی ایران و ایتالیا در روز نخست

«پرشین‌کاپ» در بوشهر آغاز شد؛ پیروزی ایران و ایتالیا در روز نخست

بوشهر - مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی با عنوان «پرشین‌کاپ» در بوشهر آغاز شد و در روز نخست این مسابقات تیم ملی ایران مقابل لهستان و تیم ملی ایتالیا مقابل اوکراین به پیروزی دست یافتند.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز با برگزاری دو مسابقه، تورنمنت بین المللی فوتبال ساحلی پرشین کاپ در بوشهر آغاز شد.

محمد نجفی اضافه کرد: در نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ساحلی ایتالیا با نتیجه هفت بر شش مقابل تیم ملی اوکراین به پیروزی دست یافت و در صدر جدول قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مسابقه دوم نیز تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم ملی لهستان رفت که در پایان تیم ملی ایران با نتیجه سه بر دو به پیروزی دست یافت.

در روز دوم این مسابقات، فردا چهارشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه تیم‌های ملی ایتالیا و لهستان و در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تیم ملی ایران با اوکراین دیدار می‌کند.

همچنین روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه لهستان با اوکراین و ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه دو تیم ملی ایران و ایتالیا با هم دیدار می‌کنند.

در حال حاضر تیم ایتالیا در صدر جدول قرار دارد و تیم‌های ایران، اوکراین و لهستان در رده‌های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 3907594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها