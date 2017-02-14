۱۰۰ اختیار جدید به استانداران تفویض شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی عصر سه شنبه با فریدون همتی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

قائم مقام وزیر کشور در حاشیه این دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش اختیارات استانداران اظهار داشت: برای تمرکز زدایی و اجرای سریعتر برنامه ها بیش از ۱۰۰ اختیار به استانداران تفویض شده که این کار می تواند مشکلات مناطق را حل کند.

وی در خصوص دستاوردهای اقتصادی دولت هم گفت: کاهش تورم ۴۰ درصدی به کمتر از ۱۰ درصد و یک رقمی شدن آن کار آسانی نبود و این کار در سایه برنامه ریزی مدون با کمک تیم اقتصادی محقق شده است.

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: رشد مثبت ۶.۴ درصدی در حوزه اقتصادی از دیگر دستاوردهای دولت است و این کار در شرایط تحریم و کاهش فروش نفت با کمترین قیمت صورت گرفته است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مقیمی یادآورشد: عبور از رکود اقتصادی و افزایش فروش نفت تا میزان دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه امروز در شرایطی محقق شده که خریداران نفت را خودمان انتخاب می کنیم و هیچ اجباری برای فروش نداریم و پول آن نیزنقدی دریافت می شود وناچار نیستیم مانند گذشته در برابر نفت یا کالای غیر ضروری بگیریم و یا آن را ضمانت طرح های خود کنیم.

برجام بستر جبران کمبود تخصصی را فراهم کرد

وی اضافه کرد: یکی از دستاوردهای برجام این بود که توانستیم کمبود تکنولوژی و تخصصی را با رفع برخی موانع جبران کنیم و امروز برای صنعت ما فرصت مناسبی ایجاد شده تا فرسودگیها را با نوسازی و ورود تکنولوژی روز جبران کند.

مقیمی تصریح کرد: در این وضعیت صنعتگران باید فرصت را مغتنم بشمارند و برای نوسازی واحدهای خود بسرعت اقدام کنند و تا دیر نشده کالاهای رقابت پذیر را تولید و روانه بازارهای صادراتی کنند.

قائم مقام وزیر کشور اظهارداشت: اگر بموقع و درست اقدام کنیم از کمترین فرصت ایجاد شده می توانیم نسبت به افزایش تولیدات خود بهره برداری کرده و به اشتغال و رونق اقتصاد هم کمک کنیم.

قزوین در استفاده از تسهیلات دولتی موفق عمل کرده است

مقیمی در ادامه با اشاره به تلاش خوب استاندار قزوین در حمایت از صنعت گفت:قزوین یک استان صنعتی است که بدون شک شاید بیشترین آسیب را هم از تحریم دیده باشد ولی امروز با تلاش استاندار و مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی ومشارکت خوب تولید کنندگان توانسته سهم قابل توجهی از کمک های دولتی را به خود اختصاص دهد.

وی بیان کرد: برخورداری بیش از ۹۴۱ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی از تسهیلات حمایتی دولت موجب رونق این بخشها شده و تزریق بیش از یک هزار میلیارد تومان حرکت بسیار ارزشمندی در احیاء تولید و رونق اقتصادی منطقه بوده است.

مقیمی یادآورشد: باید برای اصلاح ساختارهای غیرکارآمد در بخش تولید و اقتصاد در این شرایط همت کنیم و به افزایش بهره وری در این حوزه سرعت بخشیم.

قائم مقام وزیر کشور اظهارداشت: استان قزوین جایگاه بسیار خوبی در بخش های مختلف کشور دارد که می تواند معین استان تهران و سایر استانها باشد و در این زمینه ما نیز پشتیبانی لازم را انجام خواهیم داد.

وی در خصوص برگزاری الکترونیک انتخابات هم گفت: بستر لازم برای برگزاری انتخابات در کشور فراهم می شود و امیدواریم بخشی از این رویداد مهم به صورت الکترونیکی باشد که جزئیات آن در اینده مشخص خواهد شد.

مقیمی در نشستی با فریدون همتی استاندار، سیدسعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی و علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری در خصوص مسائل مهم استان بحث و تبادل نظر کرد.