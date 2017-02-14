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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۱۳

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:

بارش برف برخی از مدارس آذربایجان شرقی رادر روز چهارشنبه تعطیل کرد

بارش برف برخی از مدارس آذربایجان شرقی رادر روز چهارشنبه تعطیل کرد

تبریز - مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: بارش برف برخی از مدارس استان را در روز چهارشنبه تعطیل کرد.

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارش برف و برودت هوا، یخبندان و مسدود بودن راه ها فردا چهارشنبه در شیفت قبل و بعد از ظهر مدارس تمام مقاطع تحصیلی بخش سراجو شهرستان مراغه تعطیل است ولی مدارس بخش مرکزی مراغه دایر خواهد بود.

وی ادامه داد: مدارس مقطع پیش دبستانی واستثنایی مناطق شهری و تمام مدارس مناطق روستایی شهرستان چاراویماق تعطیل اعلام می شود. مدارس مقاطع ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد .

پاشایی ادامه داد: تمام مدارس مناطق شهری و روستائی بخش نظرکهریز نیز فردا چهارشنبه تعطیل اعلام می شود.

کد مطلب 3907614

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