بارش برف برخی از مدارس آذربایجان شرقی رادر روز چهارشنبه تعطیل کرد

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارش برف و برودت هوا، یخبندان و مسدود بودن راه ها فردا چهارشنبه در شیفت قبل و بعد از ظهر مدارس تمام مقاطع تحصیلی بخش سراجو شهرستان مراغه تعطیل است ولی مدارس بخش مرکزی مراغه دایر خواهد بود.

وی ادامه داد: مدارس مقطع پیش دبستانی واستثنایی مناطق شهری و تمام مدارس مناطق روستایی شهرستان چاراویماق تعطیل اعلام می شود. مدارس مقاطع ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد .

پاشایی ادامه داد: تمام مدارس مناطق شهری و روستائی بخش نظرکهریز نیز فردا چهارشنبه تعطیل اعلام می شود.