بیلیارد باز کردستانی مقام سوم رقابت های غرب آسیا را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط اداره کل ورزش و جوانان کردستان، آرمین محمودی از استان کردستان همراه با دو ملی پوش بیلیارد دیگر کشورمان در رقابت های غرب آسیا در کشور اردن حضور یافتند.

آرمین محمودی در هفتمین دوره مسابقات ورزش های بیلیاردی قهرمانی غرب آسیا در رشته ناین بال انفرادی شرکت کرد و به مصاف حریفان خود رفت.

در این دوره از رقابت ها کشور های اردن، امارات، بحرین، ایران، عربستان صعودی، سوریه، عراق، عمان، فلسطین، قطر، لبنان و یمن حضور داشتند.

در پایان این رقابت ها محمودی بازیکن بیلیارد کردستانی با شکست حریفانی از کشور های سوریه، عمان و لبنان به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت.

محمودی در این مرحله در مقابل ولید ماجد از کشور قطر قرار گرفت و در یک بازی نزدیک با نتیجه ۹ بر ۷ مغلوب شد و نشان برنز این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص داد.

بیلیارد باز کردستانی دارای رنکنیگ اول کشوری و به عنوان بازیکن ملی پوش، عناوین متعدد کشوری و همچنین حضور در رقابت های جهانی و بین المللی را در کارنامه خود دارد.

هفتمین دوره مسابقات ورزش های بیلیاردی قهرمانی غرب آسیا ۲۳ تا ۲۸ بهمن ماه در رشته های، ایت بال انفرادی، ناین بال انفرادی و ناین بال دوبل به میزبانی کشور اردن برگزار شد.