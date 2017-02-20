مجید ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح عملکرد یک‌ماهه اخیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان، توضیح داد: ۱۰۰واحد مسکونی در استان کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد و ۴۷۷ واحد مسکن انجمن خیران بنیاد مسکن به بهره برداری رسید و به جامعه هدف در راستای اهداف بنیانگذار انقلاب اسلامی واگذار شد که از این تعداد ۲۷۰واحد در فروردین سال ۹۶ تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به سفر بهمن ماه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استان سمنان افزود: افتتاح همزمان پروژه های آسفالت در روستاهای استان یکی از این دستاوردها بود که طی آن معابر بالغ بر ۱۳روستا با سطح زیربنای ۳۲۰هزار مترمربع و اعتباری معادل ۸۵میلیارد ریال آسفالت شد.

سه تفاهم‌نامه همکاری امضا شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان از جمله دستاورد بزرگ سفر بهمن ماه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به گردهمایی بزرگ دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای سراسر استان اشاره کرد و ابراز داشت: بالغ بر۷۰۰شورای اسلامی و دهیار روستا در این گردهمایی شرکت کردند که در نهایت منجر به انعقاد یک قرارداد مابین استانداری سمنان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شد که تهیه طرح منظوم روستایی در زمینه توسعه پایدار روستاها، احداث بوستان روستایی در روستاهای بالای ۲۰خانوار با اعتبارات استانداری و بنیاد مسکن از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

ملکی در ادامه تصریح کرد: از دیگر مفاد این تفاهم نامه مقرر شد در سال ۹۶یک روستا در هر شهرستان به عنوان پایلوت انتخاب و با همکاری و همیاری همه دستگاه های اجرایی کل عملیات اجرایی درآن روستا طی یکسال تکمیل شود.

وی افزود: اعتباری معادل ۱۰۰ میلیون تومان به منظور تکمیل عملیات بهسازی به روستای مغان شاهرود اختصاص داده شد و دیگر ویژگی این سفر کمک از محل حساب ۱۰۰امام به واحدهای مسکونی خیران بود و براین اساس متقاضیانی که امکان پرداخت کل پول را ندارند به هر یک از این واحدها مبلغ بلاعوض اختصاص یافت.

احداث یک هزار واحد مسکونی در دستور کار

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین ابراز داشت: در جلسه اختصاصی که اواخر بهمن ماه۹۵ بین استاندار و ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد، اخذ مصوبه هیئت دولت، مبنی بر احداث یک هزار واحد مسکونی با مبلغ اعتباری ۲۰میلیون تومان به عنوان وام قرض الحسنه با تسهیلات چهار درصد در دست پیگیری قرار گرفت.

ملکی ادامه داد: تعمیر بیش از ۵۰۰واحد مسکونی که در زلزله اخیر بخش کالپوش دچار خسارت شدند در دستور کار قرار گرفت که از طریق بانک های عامل با ارائه تسهیلات و معرفی بنیاد مسکن به مردم بخش کالپوش پرداخت خواهد شد که در این بین حمایت های امام جمعه کالپوش در تشویق و ترغیب مردم به منظور مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستاییان نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.

وی افزود: عملیات اجرایی ۲۰واحد مسکونی در گرمسار آغاز شد و بازدید از پروژه ۴۸واحدی و ۵۲واحدی انجمن خیران مسکن ساز در دستور کار قرار گرفت و همچنین پروژه ۲۳واحدی انجمن خیران مهدیشهر و پروژه ۶۳واحدی مسکن خیران شهمیرزاد به بهره برداری رسید و دفتر خیران مسکن ساز در این شهرستان افتتاح شد.

۱۰۰میلیون تومان به گلزار شهدای سرخه اختصاص یافت

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین اظهار داشت: ۱۰۰میلیون تومان اعتبار برای تکمیل مجموعه گلزار شهدای شهرستان سرخه و ۱۲۵میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای اتمام منازل مسکونی روستاهای این شهرستان تخصیص یافت و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای بهسازی و مرمت راه های داخلی روستاهایی در نظر گرفته شد.

ملکی در ادامه تصریح کرد: کلنگ فاز نخست طرح مجتمع ۲۷۶ واحدی بنیاد مسکن شهرستان شاهرود به زمین خورد و ۱۸ هزار و ششصدمین واحد مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در شاهرود افتتاح شد ومجتمع ۲۲۴واحد خیران مسکن ساز در شهرک کوثر این شهر به بهره برداری رسید.

وی افزود: همچنین باید گفت در پروژه های بنیاد مسکن و خیران مسکن ساز افراد بسیاری برای کمک و نیت خیر خواهانه در تلاش هستند تا بتوانند با صاحب خانه کردن افرادی که نیازمند هستند، سهم کوچکی در خدمت رسانی به مردم ایفا کنند که در این بین خیران استان سمنان بسیار شایسته در این زمینه ورود داشتند.