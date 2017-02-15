بیش از ۱۸ هزاردانش آموزکردستانی از مناطق عملیاتی کشوربازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان رشید قربانی در نشست هماهنگی ستاد بسیج دانش آموزی و فرهنگیان با اعلام اتمام اردوهای راهیان نور دانش آموزی استان در سال جاری،گفت : با همکاری سپاه بیت المقدس کردستان و در قالب اردوی کاروان های راهیان نور از ابتدای سال ۹۵ تعداد ۱۸ هزار و ۴۷۸ دانش آموز استان به مناطق عملیاتی جنوب و شمال غرب کشور اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این برنامه فرهنگی طی ۶ مرحله انجام شده است، عنوان کرد: از تعداد مذکور ۱۲ هزار و ۳۵۲ دانش آموز پسر و ۶ هزار و ۱۲۶ دانش آموز دختر بودند.

وی آشنایی دانش آموزان با سیره و منش شهدای گرانقدر، رشادت ها و از خودگذشتگی های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس را از مهم ترین اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی ذکر کرد و اظهارداشت : قطعا حضور دانش آموزان در مشهد شهدا در روحیه فردی و اجتماعی آنان موثر و موجب نهادینه سازی تربیت دینی و انقلابی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اتمام اردوهای راهیان نور دانش آموزی در سال جاری خواستار ارزیابی کمی و کیفی برنامه اردوهای راهیان نور دانش آموزی به منظور تقویت نقاط قوت و رفع موانع اجرایی این برنامه فرهنگی برای سال آتی شد.

قربانی با اشاره به برگزاری کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان و تشکیل کمیته های اجرایی ستاد، بیان کرد : کمیته دانش آموزی و فرهنگیان کنگره با مسئولیت آموزش و پرورش تشکیل و قبل از برگزاری کنگره اصلی ، مجموعه برنامه های فرهنگی در سطح واحد های اداری و آموزشی استان به عنوان پیش کنگره برگزار و عملیاتی خواهد شد.