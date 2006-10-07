به گزارش خبرگزاري"مهر"، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اعلام كرد: براساس بخشنامه اي كه معاون حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور خطاب به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي واستانداري هاي سراسر كشور صادر كرده است، دستگاه ها موظف شده اند در دعاوي مربوط نسبت به مطالبه خسارت حق الوكاله اقدام نمايند و ضمن گزارش دادن مبالغ وصولي به سازمان مديريت و برنامه ريزي، رونوشت آن را به معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز ارسال كنند.

اين بخشنامه براساس تبصره 30 دائمي قانون بودجه سال 1338 كه در آن آمده است: در دعاوي كه دولت محكوم له واقع مي شود، حق مطالبه خسارت حق الوكاله را مطابق آئين نامه قانون وكالت از طرف دعوي دارد. دادگاه ها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند، صادر شده است.

همچنين بر اساس ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوكاله هاي وصولي مربوط به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال 1344 دادگاه ها تكليف دارند نسبت به خسارت حق الوكاله نمايندگان قضايي مطابق آيين نامه تعرف پرداخت حق الوكاله به وكلاي دادگستري بدون نياز به تقديم وكالتنامه راي دهند.

اين قانون به موجب نظرات اعلام شده از سوي اداره حقوقي قوه قضائيه شمل تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي مي شود.