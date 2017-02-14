۱۰ فرد گمشده در منطقه کوهستانی امجز عنبرآباد پیدا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر کرمان، علی گنج کریمی گفت: صبح روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه یکی از اهالی عنبرآباد به فرمانداری شهرستان مراجعه و عدم اطلاع از وضعیت فرزند و سه نفر از دوستانش در سه روز گذشته را اعلام کرد.

گنج کریمی افزود: در پی تماس فرماندار شهرستان با شعبه هلال احمر شهرستان، گروه امداد و نجات کوهستان به سرپرستی وحید جبالبارزی در ساعت ۱۳ به منطقه کوهستانی و صعب العبور امجز از توابع مرکزی عنبرآباد اعزام شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر چهار فرد گم شده که برای تفریح به کوهستان های منطقه رفته بودند، شش فرد دیگر هم برای یافتن افراد گم شده به منطقه می روند که از وضعیت سلامتی آن ها هم اطلاعاتی در دست نبود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به وضعیت نامساعد جوی در منطقه و احتمال وقوع سیل، تصریح کرد: علی رغم مه گرفتگی شدید و شرایط نامطلوب منطقه، با تلاش شش امدادگر و تعدادی از اهالی شهرستان، افراد مفقود شده در ساعت ۱۸ پیدا و به خانواده هایشان تحویل داده شدند.

اعزام بیش از ۳۱ تیم ارزیابی و پشتیبانی به مناطق سیل زده کرمان

گنج کریمی همچنین گفت: از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی به استان و احتمال سیل و آبگرفتگی در برخی از مناطق، عملیات امداد و پشتیبانی در منطقه آغاز شده است.

مدیرعامل هلال احمر استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضرتمامی راه های مواصلاتی استان در وضعیت عادی و باز است، تصریح کرد: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه سه تیم امدادی به مناطق بافت و ارزوئیه اعزام و ۲٨ تخته پتو، ۵۵۵ کیلو پلاستیک، ۲۳۰ قوطی کنسروجات و اقلام مورد نیاز دیگر در شهرستان بافت توزیع شده است.

وی تردد در مسیر روستاهای بیدخون، جانی آباد و پارسان بردسیر را کند اعلام کرد و افزود: با توجه به بارندگی شدید در مناطقی از سیرجان، ۱۴ تیم ارزیاب و پشتیبانی به منطقه اعزام و اقلام ضروری مانند ۱٨ تخته پتو، ۶٨ قوطی کنسروجات، ۴۳۵ کیلو پلاستیک، ۱۰۰ چادر بین ۲۲ روستا توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به اعزام و حضور تیم های امدادی به مناطق ساردوئیه، راین، رابر، کهنوج، جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، رودبار جنوب و قلعه گنج، یادآور شد: وضعیت در این مناطق در حالت عادی است و در صورت نیاز اقلام مورد نیاز در مناطق توزیع می شود.

وی یادآور شد: در پی بارندگی شدید و سیل زدگی برخی از مناطق استان بیش از ۳۱ تیم ارزیابی و پشتیبانی به مناطق اعزام و عملیات کمک رسانی در حال انجام است.