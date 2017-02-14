  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۳۳

مشاور اسبق وزیر ارشاد:

آیت الله هاشمی در راه انقلاب لحظه ای تردید نکرد

آیت الله هاشمی در راه انقلاب لحظه ای تردید نکرد

سمنان - مشاور وزیر ارشاد کابینه سازندگی، ضمن بیان اینکه بسیاری می خواستند برای آیت الله هاشمی مشکلاتی پیش آورند، گفت: آن مرحوم لحظه ای از راه انقلاب تردید نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مداح شامگاه سه شنبه در آئین اربعین آیت الله هاشمی رفسنجانی در سمنان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی ضمن اشاره به شخصیت آن مرحوم، تاکید کرد: حوادث گوناگون پس از انقلاب و توطئه های پی در پی دشمنان برای سوء قصد به هاشمی رفسنجانی از سوی دشمنان ترتیب داده شد اما گواه تاریخ بر آن است که ایشان هرگز مایوس نشدند.

وی افزود: با وجود تلاش دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی آیت الله هاشمی در مسیر والای خود که همانان عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی و طی طریق در مکتب انقلاب است، ذره ای تردید نکرد و این ویژگی بارز ایشان است.

رئیس اسبق عقیدتی سیاسی پداجا، گفت: آیت الله هاشمی با رنج و مشقت زیاد در راه آرمان های انقلاب حرکت کرد این مجاهد نستوه در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی بارها با دشواری های زیادی از جمله زندان در رژیم منحوس پهلوی روبرو شدند اما بازهم دست از مبارزه برای آرمان های انقلاب اسلامی برنداشتند لذا امروز جای خالی ایشان در نظام محسوس است.

مداح بیان داشت: آیت الله هاشمی در بزنگاه های مختلفی با درایت و هوش باعث ناامیدی دشمنان از اجرای توطئه های شومشان شدند.

وی آن مرحوم را در زمره ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: مجاهدت های این بزرگ مرد در حافظه تاریخ پرشکوه ایران اسلامی به یادگار خواهد ماند.

کد مطلب 3907624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها