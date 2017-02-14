آیت الله هاشمی در راه انقلاب لحظه ای تردید نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مداح شامگاه سه شنبه در آئین اربعین آیت الله هاشمی رفسنجانی در سمنان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی ضمن اشاره به شخصیت آن مرحوم، تاکید کرد: حوادث گوناگون پس از انقلاب و توطئه های پی در پی دشمنان برای سوء قصد به هاشمی رفسنجانی از سوی دشمنان ترتیب داده شد اما گواه تاریخ بر آن است که ایشان هرگز مایوس نشدند.

وی افزود: با وجود تلاش دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی آیت الله هاشمی در مسیر والای خود که همانان عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی و طی طریق در مکتب انقلاب است، ذره ای تردید نکرد و این ویژگی بارز ایشان است.

رئیس اسبق عقیدتی سیاسی پداجا، گفت: آیت الله هاشمی با رنج و مشقت زیاد در راه آرمان های انقلاب حرکت کرد این مجاهد نستوه در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی بارها با دشواری های زیادی از جمله زندان در رژیم منحوس پهلوی روبرو شدند اما بازهم دست از مبارزه برای آرمان های انقلاب اسلامی برنداشتند لذا امروز جای خالی ایشان در نظام محسوس است.

مداح بیان داشت: آیت الله هاشمی در بزنگاه های مختلفی با درایت و هوش باعث ناامیدی دشمنان از اجرای توطئه های شومشان شدند.

وی آن مرحوم را در زمره ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: مجاهدت های این بزرگ مرد در حافظه تاریخ پرشکوه ایران اسلامی به یادگار خواهد ماند.