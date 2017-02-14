تیراندازی در قم قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، درگیری و تیراندازی با اسلحه گرم بین دو نفر که شامگاه سه‌شنبه در خیابان‌ ۱۷ شهریور قم به وقوع پیوست منجر به مجروح شدن این دو نفر شد که به گفته شاهدان عینی حال مجروحان هنگام حضور آمبولانس اورژانس وخیم بوده است.

گفته می‌شود این دو نفر با یکدیگر از قبل خصومت شخصی داشته‌اند و طی روزهای گذشته نیز بارها باهم درگیر شده بودند.

طبق گفته شاهدان عینی این دو نفر که سابقه درگیری و نزاع داشتند پس از خروج از یک باشگاه بدنسازی پس از جدال لفظی، یکدیگر را با اسلحه گرم مورد اصابت گلوله قرار می‌دهند.

هر دو مصدوم توسط اورژانس قم به بیمارستان منتقل شده‌اند که ظاهرا یکی از مصدومان بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرده است.

مقامات مسئول هنوز خبر و اظهار نظری رسمی در رابطه با این حادثه خونین اعلام نکرده‌اند.