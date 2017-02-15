سورنا ستاری دبیر همایش دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور شد

نادر آذری، مدیر اجرایی چهارمین همایش دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دکتر سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور به عنوان دبیر علمی چهارمین همایش دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور منصوب شد.

مدیر اجرایی چهارمین همایش دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور ادامه داد: این همایش دارای کارگروه های تخصصی علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه و دارای دبیرخانه دایم است و با موضوع توانمندی ها و تجارب فرصت ها و تهدید ها برای دانش آموختگان خارج از کشور ، توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانش آموختگان خارج در روز ۵ اسفند در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموختگان خارج از کشور تا پایان امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۹۵ فرصت دارند، برای ثبت نام درچهارمین همایش دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور به سامانه ثبت نام به آدرس، http://registration.nahadiran.ir/alumnus مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام در این همایش اقدام کنند.