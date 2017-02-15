آمریکا مدعی رویارویی «نا امن» جتهای روسیه با ناوشکن خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام آمریکایی روز سه شنبه مدعی شد که چندین هواپیمای نظامی روسیه در روز دهم فوریه به یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا در دریای سیاه نزدیک شدند؛ رویدادی که به زعم این مقام آمریکایی «نا امن کننده و غیرحرفه ای» خوانده شد.

در مقابل، وزارت دفاع روسیه این رویارویی را تکذیب کرد.

خبرگزاریهای روسیه به نقل از سخنگوی وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که «در روز دهم فوریه اتفاقاتی همچون پرواز جتهای نظامی روسیه در دریای سیاه و در نزدیکی یک ناوشکن کلاس پُرتر نیروی دریایی آمریکا رخ نداده است».

اما در مقابل کاپیتان «دنی هرناندز» سخنگوی فرماندهی اروپا و آمریکا به سه رویداد جداگانه در مورد پرواز هواپیمای روسیه و ناوشکن «یو اِس اِس» اشاره کرد. در یکی از آنها، دو جت «سوخو-۲۴» روسی و در رویارویی بعدی یک جت «سوخو-۲۴» و در رویارویی سوم یک هواپیمای «آی اِل-۳۸» پرواز کردند.

هرناندز گفت که «هیچ یک از این هواپیماهای [روسی] به هشدار ناوشکن یو اِس اِس پاسخ ندادند». وی در ادامه افزود که «این رویدادها نگران کننده هستند؛ زیرا ممکن است به تصادم یا برآورد غلط بیانجامد».

یکی دیگر از مقامات آمریکا- که نخواست نامش فاش نشود- در همین ارتباط گفت که «جت سوخو-۲۴ روسیه در فاصله ۲۰۰ متری از ناوشکن پُرتر و تا ارتفاع ۳۰۰ پایی (۹۰ متری) یه این ناوشکن نزدیک شده بود».