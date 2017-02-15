فعالیت ۱۸۶ معدن در چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های کوهستانی کشور به شمار می‌رود که دارای معادن با ارزشی است. بیشتر معادن این استان در مسیر تولید شن و ماسه، سنگ نما، سنگ گچ، سیلیس و مواد اولیه سیمان و خاک نسوز فعالیت دارند.

معادن چهارمحال و بختیاری توانسته اند برای بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد کنند.

در حال حاضر ۱۸۶ معدن با سرمایه گذاری یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد مدیر اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۱۸۶ معدن با سرمایه گذاری یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

بهزاد ابراهیمی عنوان کرد: این معادن برای یک هزار و ۸۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

وی تاکید کرد: سنگ لاشه، سنگ گچ، سنگ های تزئینی و نما، خاک نسوز و مواد اولیه سیمان بیشترین مواد معدنی استخراج شده از معادن استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیر اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهار درصد معادن فعال کشور در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، عنوان کرد: این میزان طی سال آینده در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در این استان تحقیقات علمی در زمینه شناسایی معادن جدید در حال انجام است.

استخراج ۴.۵ میلیون تن مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری

ابراهیمی ادامه داد: در سالجاری تاکنون بیش از ۴.۵ میلیون تن مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری استخراج شده است.

مدیر اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: امسال تاکنون هفت پروانه بهره برداری و استخراج معدن در استان چهارمحال و بختیاری صادر شده که با راه اندازی این معادن برای ۱۲۰ نفر فرصت شغلی فراهم می شود.

رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سالجاری راه اندازی ۱۰ معدن راکد در استان تعهد شده بود که تاکنون هشت معدن راه اندازی مجدد شده و دو معدن دیگر نیز در دست اقدام و پیگیری است.

در یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر از محدوده شمال چهارمحال و بختیاری مطالعات زمین شناسی انجام و کانسارهای فلزی از جمله روی، سرب و مس شناسایی شده است مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: برای توسعه معادن در این استان پژوهش ها و تحقیقات عملی و فنی در حال انجام است.

نعیم امامی بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با مشارکت سازمان های زمین شناسی و ایمیدرو، سه پهنه کانساری در شمال استان چهارمحال و بختیاری کشف کرده است.

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر از محدوده شمال چهارمحال و بختیاری مطالعات زمین شناسی انجام و کانسارهای فلزی از جمله روی، سرب و مس شناسایی شده است.

امامی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال ۱۰ هزار کیلومتر اکتشاف ماهواره ای با هدف شناسایی استعدادهای معدنی در استان در حال انجام است که نتایج آن در پایان سال مشخص می شود.

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: راه اندازی دو مجتمع معدنی حمزه علی و جونقان نیز برای سال جاری تعهد شده بود که تاکنون در مجتمع حمزه علی شش پروانه بهره برداری و در مجتمع جونقان پنج پروانه بهره برداری معدن صادر شده است.

وی گفت: بخشی از مواد معدنی استخراج شده در چهارمحال و بختیاری صادر و بخشی نیز برای فرآوری به استان های دیگر ارسال می شود.