  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۱

به دلیل بارش برف؛

نوبت صبح مدارس سه شهرستان استان کردستان تعطیل شد

نوبت صبح مدارس سه شهرستان استان کردستان تعطیل شد

سنندج - مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان گفت: به دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس نوبت صبح امروزدر شهرستان مریوان، سروآباد و دیواندره تعطیل است

علیرضا منتشلو به خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارش شدید برف و لغزندگی تمامی مدارس شهری و روستایی شهرستان های مریوان، سروآباد و دیواندره در نوبت صبح تعطیل است.

وی درارتباط با تعطیلی مدارس در شهرستان سنندج با وجود بارش شدید برف در این شهرستان بیان کرد: با توجه به اینکه بارش برف در این شهرستان بعد از ساعت هفت صبح امروز شدت گرفت و تعداد زیادی از دانش آموزان از خانه خارج شده بودند لذا تعطیلی مدارس امکان پذیر نبود.

وی عنوان کرد: والدین  در این مدت که سطح خیابان ها و معابر لغزنده است هنگام خروج از منازل بیشتر از کودکان خود مواظب کرده و آنها را در مسیر همراهی کنند.

گفتنی است، روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری نیز نوبت صبح و بعداز ظهر مدارس برخی شهرستان های استان از جمله قروه، دهگلان، دیواندره و مناطق کلاترزان و سریش آباد تعطیل شد.

کد مطلب 3907664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها