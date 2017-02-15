نوبت صبح مدارس سه شهرستان استان کردستان تعطیل شد

علیرضا منتشلو به خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارش شدید برف و لغزندگی تمامی مدارس شهری و روستایی شهرستان های مریوان، سروآباد و دیواندره در نوبت صبح تعطیل است.

وی درارتباط با تعطیلی مدارس در شهرستان سنندج با وجود بارش شدید برف در این شهرستان بیان کرد: با توجه به اینکه بارش برف در این شهرستان بعد از ساعت هفت صبح امروز شدت گرفت و تعداد زیادی از دانش آموزان از خانه خارج شده بودند لذا تعطیلی مدارس امکان پذیر نبود.

وی عنوان کرد: والدین در این مدت که سطح خیابان ها و معابر لغزنده است هنگام خروج از منازل بیشتر از کودکان خود مواظب کرده و آنها را در مسیر همراهی کنند.

گفتنی است، روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری نیز نوبت صبح و بعداز ظهر مدارس برخی شهرستان های استان از جمله قروه، دهگلان، دیواندره و مناطق کلاترزان و سریش آباد تعطیل شد.