مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که هیئت بسکتبال استان قم در هفته‌های پایانی سال درگیر برگزاری مسابقات لیگ‌های پایه بسکتبال قم است مسابقات دستجات آزاد نیز برنامه ریزی شده و از روزهای آینده کار خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: مسابقات دستجات آزاد بسکتبال قم به منظور توسعه عمومی و همگانی بسکتبال با حضور علاقمندان به این رشته در قالبی خارج از چارچوب باشگاهی اما طبق قوانین رسمی بسکتبال برگزار می‌شود و هدف ما از برگزاری این مسابقات، افزایش ضریب نفوذ بسکتبال در میان علاقمندان به ورزش است.

رئیس هیئت بسکتبال استان قم گفت: در این مسابقات ۸ تیم دانشگاه قم، رامش، ستارگان، مهتاب، کاشان، مهرام، شهدای آتش نشان و ساویس حضور دارند که بازی افتتاحیه این مسابقات روز جمعه ۲۹ بهمن بین تیم‌های دانشگاه قم و ساویس برگزار می‌شود.

سخایی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی و رایزنی‌های لازم، کلاس مربیگری بسکتبال درجه ٣ به ٢ از تاریخ ۱۰ الی ١٥ اسفند ماه در استان قم برگزار می‌شود و مدرس کلاس طی چند روز آینده از سوی فدراسیون مشخص و اعلام خواهد شد.

وی در مورد برگزاری لیگ پایه بسکتبال قم استان قم عنوان کرد: هفته چهارم لیگ‌های پایه بسکتبال قم این هفته برگزار می‌شود و میزبان مسابقات این هفته ما سالن شهید امجدی است که در ادامه لیگ نونهالان تیم‌های مهرام با ناحیه ۲ آموزش و پرورش با هم مسابقه می‌دهند.

رئیس هیئت بسکتبال استان قم تصریح کرد: در لیگ نوجوانان این هفته ۲ بازی برگزار می‌شود که ابتدا مهرام با نوجوانان خلیج فارس رقابت می‌کند و سپس تیم‌های مهتاب و پویان با هم روبرو خواهند شد.