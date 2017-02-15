رشته نجات غریق نیازمند حمایت های جدی است

محمد فرحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علی رغم تصور عامه مردم مبنی بر سهولت حرفه نجات غریق، همواره منجیان غریق در معرض استرسهای روحی و جسمی بوده و در صورت بروز حادثه در اماکن آبی، اولین نفراتی هستند که در مظان اتهام قرار می گیرند.

این مدرس نجات غریق تصریح کرد: منجیان غریق برای اخذ مدرک منجیگری می بایست سالیان سال در رشته ورزشی شنا فعالیت کرده و در آن تبحر داشته باشند و پس از قبولی در آزمونهای ورودی در دوره نجات غریق شرکت کرده و پس از موفقیت در آزمونهای تئوری و عملی مدرک نجات غریق را اخذ کنند به امید اینکه شاید منبعی برای درآمد و امرار معاش باشد ولیکن متاسفانه فعالیت در این حرفه با دشواریهایی همراه است.

فرحی اظهار داشت: سالها پیگیری قضایی و پرداخت دیه های سنگین در صورت بروز حوادث در اماکن آبی، ساعتها فعالیت در معرض نور خورشید و ابتلا به بیماریهای پوستی در استخرهای روباز و ابتلا به بیماریهای ریوی در اثر استشمام گازهای سمی مثل کلر و فعالیت در محیطهای فاقد اکسیژن کافی در استخرهای سرپوشیده، دریافت حق الزحمه کمتر از حداقل مبالغ تعیین شده توسط فدراسیون نجات غریق، انعقاد قراردادهای یکطرفه بین منجیان غریق و کارفرمایان بدون پرداخت بیمه، عدم بکارگیری منجیان غریق با سابقه در اماکن آبی، به دلیل بالا بودن حق الزحمه و...، گوشه ای از سختیهای این حرفه است.

دبیر هیئت نجات غریق شهرستان قزوین تصریح کرد: هیئت نجات و غواصی فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای ورود به قرارداد کار و ارتباط مالی بین منجی غریق و کار فرما است و از آنجائیکه نجات غریق هنوز به عنوان یک شغل در قانون کار تعریف نشده، لذا مرجع مشخصی برای رسیدگی به مشکلات مطروحه وجود ندارد.

وی افزود: امیدواریم مسئولین تصمیم گیرنده و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت این حرفه مقدس که وظیفه حفاظت از جان افراد را بر عهده دارد، با وضع قوانین مربوطه، حمایت عملی خود را از منجیان غریق به اثبات برسانند.