به گزارش خبرنگار مهر، در حالی هفته های اول و دوم از این رقابتها در زمان سرپرستی طباطبایی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شده بود، هفته سوم به سالن غدیر منتقل شد تا لزوم رفع مشکل سالن مناسب جهت برگزاری برنامه های فدراسیون بیش از گذشته به چشم آید.

در این هفته علاوه بر یک دیدار معوقه بین تیم های گوجوریو سی واکای کردستان و توسعه و نوآوری شهر، ۱۲ دیدار دیگر برگزار می شود تا تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی تا حدود زیادی مشخص شود.

تا پایان هفته دوم این پیکارها، در گروه اول دانشگاه آزاد با ۹ امتیاز در صدر قرار دارد. مناطق نفت خیز جنوب با ۶ امتیاز در جای دوم ایستاده و فتح تهران با ۶ امتیاز در رده سوم است. در گروه دوم نیز توسعه و نوآوری شهر با ۹ امتیاز جایگاه اول جدول را در اختیار دارد و تیم های پاس قوامین و بیمه ما با ۶ امتیاز و تفاضل ۵۹ و ۴۹ دوم و سوم هستند.



برنامه کامل سوپر لیگ کاراته به این شرح است:

هفته سوم سوپرلیگ؛ مرحله پنجم از دور رفت

گروه اول

* دانشگاه پیام نور – دانشگاه آزاد اسلامی

* کلینیک آریان کرمانشاه – مناطق نفت خیز جنوب

گروه دوم

* بیمه ما – پاس قوامین

* گوجوریو سی واکای کردستان – آوای رزم

هفته سوم سوپرلیگ ؛ مرحله اول از دور برگشت

گروه اول

* مناطق نفت خیز جنوب - فتح تهران

* کلینیک آریان کرمانشاه – دانشگاه پیام نور

گروه دوم

* آوای رزم - توسعه و نوآوری شهر

* گوجوریو سی واکای کردستان - بیمه ما

هفته سوم سوپرلیگ ؛ مرحله دوم از دور برگشت

گروه اول

* کلینیک آریان کرمانشاه – دانشگاه آزاد اسلامی

* دانشگاه پیام نور - فتح تهران

گروه دوم

* گوجوریو سی واکای کردستان - پاس قوامین

* بیمه ما - توسعه و نوآوری شهر