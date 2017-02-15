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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۵

رئیس کل دادگستری کرمان:

۷ زندانی کرمانی مشمول عفو رهبری شدند/رهایی ۶ محکوم از اعدام

۷ زندانی کرمانی مشمول عفو رهبری شدند/رهایی ۶ محکوم از اعدام

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان از عفو هفت نفر از محکومان استان کرمان به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در تشریح این خبر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) با پیشنهاد عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات ۶۳۱ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند که هفت مورد از آنها مربوط به استان کرمان می باشد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام داشت: با اعمال این عفو شش نفر مجازات اعدامشان با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است و همچنین یک نفر هم میزان مجازاتش تقلیل یافته است.

نماینده عالی قوه قضائیه ابراز داشت: شش نفر از این کسانی که مورد عفو قرار گرفته اند مرد و یک نفر زن بوده اند و تمامی جرائم متهمان در حوزه مواد مخدر است.

کد مطلب 3907698

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