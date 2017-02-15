۷ زندانی کرمانی مشمول عفو رهبری شدند/رهایی ۶ محکوم از اعدام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در تشریح این خبر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) با پیشنهاد عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات ۶۳۱ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند که هفت مورد از آنها مربوط به استان کرمان می باشد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام داشت: با اعمال این عفو شش نفر مجازات اعدامشان با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است و همچنین یک نفر هم میزان مجازاتش تقلیل یافته است.

نماینده عالی قوه قضائیه ابراز داشت: شش نفر از این کسانی که مورد عفو قرار گرفته اند مرد و یک نفر زن بوده اند و تمامی جرائم متهمان در حوزه مواد مخدر است.