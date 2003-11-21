نابود كردن جمهوري اسلامي ايران از مهمترين برنامه هاي رژيم صهيونيستي است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، حجت الاسلام والمسلمين ناطق نورى مشاور مقام معظم رهبري به مناسبت روز جهاني قدس پيش از خطبه هاي نماز جمعه در ميان خيل عظيم نمازگزاران در دانشگاه تهران گفت: آمريكاييها و صهيونيست ها به بهانه حقوق بشر، سلاح هسته اى و تروريسم ، بدنبال تحريك جامعه بين المللي عليه ايران هستند ؛ باوجوديكه خود از ناقضان حقوق بشر و از توليدكنندگان عمده سلاحهاى كشتار جمعي و تروريسم دولتي در دنيا به حساب مي آيند.

ناطق نورى همچنين تصريح كرد: انقلاب اسلامي به دليل استكبار ستيزى و حمايت ازملت هاى مستضعف به نقطه عطف تاريخ منطقه تبديل شده و فلسطين به عنوان نخستين خاكريز دفاع در مقابل هجوم غرب عمل مي كند.

وى با طرح اين سوال كه چرا مساله فلسطين پس از گذشت چندين دهه كهنه نمي شود و هر روز زنده تر ازگذشته است گفت : مساله فلسطين علاوه براينكه يك نماد دفاع ازمقدسات ديني و اسلامي است ، بلكه مسئله اي براي دفاع از ارزشها و اصول دين به حساب مي آيد.

وى فلسطين را بزرگترين نماد دفاع ازآزادى ، حقوق بشر، عدالت ، مبارزه با ظلم ، تجاوز و تعدى خواند وافزود : امروزابعاد اين مساله اشكال نويني به خود گرفته و افكار بسيارى از انسانهاى آزاده دنيا را به خود معطوف كرده است .

مشاور مقام معظم رهبري در ادامه با طرح اين سوال كه آيا مي توان اسراييل را بطور واقع شكست داد گفت: اين مساله منحصر به فلسطين و اشغالگران قدس نيست، چون قبل از انقلاب اسلامي و در مبارزات مردم به رهبرى امام (ره ) هم اين پرسش مطرح بود كه مگر مي شود با دست خالي به جنگ يك رژيم تا دندان مسلح رفت و او را شكست داد ؛ اما مردم با اتكا به خدا و رهبرى امام (ره ) حركت كردند وانقلاب اسلامي پيروز شد.

وى با اشاره به مبارزه و مقاومت جانانه جنبش حزب الله لبنان در شكست رژيم غاصب اسراييل و خروج اشغالگران از آن كشور به عنوان ديگر نمونه شكست متجاوز گفت : پيروزى ، فورى و بدون هزينه بدست نمي آيد.

سخنران پيش از خطبه هاى نماز جمعه تهران تصريح كرد: شكست اسراييلي ها در لبنان عاملي براى آغاز انتفاضه اول و دوم در سرزمين هاى اشغالي توسط فلسطيني ها بود.

وي تاكيد كرد: اتكا به خدا، اجتناب از تفرقه ، برنامه ريزى مناسب و حضور يكپارچه مردم از عوامل گسترش و تداوم انتفاضه در سرزمينهاى اشغالي ودر نهايت موفقيت فلسطينيان در مقابل صهيونست ها مي باشد.