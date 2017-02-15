شهرداری تبریز از سرمایه داران والیبال تهران پذیرایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از نخستین مرحله پلی آف رقابتهای سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور امروز چهارشنبه با انجام چهار بازی در شهرهای مختلف سپری می شود و طی آن در یکی از این بازیها در تبریز تیم شهرداری این شهر به دیدار تیم بانک سرمایه تهران می رود.

شهرداری در حالی میزبان تیم صدرنشین جدول گروه مقدماتی است که بازی رفت را در زمین حریف سه بر دو باخته است.

شاگردان عادل بناکار چهارشنبه گذشته در یک بازی نزدیک با نتیجه سه بر دو به میزبان متمول خود بانک سرمایه باختند و حالا در بازی برگشت باید در تبریز از حریف خود پذیرایی کنند.

شهرداری که بازی خوبی در خانه بانک سرمایه انجام داد و در عین شایستگی نتوانست پیروز این میدان باشد، چنانچه در بازی برگشت نیز بتواند به خوبی بازی رفت کار کند، قطعا کار شاگردان مصطفی کارخانه در تبریز سخت خواهد شد.

در صورت پیروزی شهرداری در بازی امروز، دو تیم باید بازی سوم خود را برای مشخص شدن تیم برنده و راه یافته به مرحله بعدی پلی آف، در تهران و خانه تیم بانک سرمایه برگزار کنند.

دیدار دو تیم شهرداری تبریز و بانک سرمایه از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار می شود.