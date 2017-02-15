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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۰

طی احکامی جداگانه؛

اعضای ستاد انتخابات در شهرستان دامغان منصوب شدند

اعضای ستاد انتخابات در شهرستان دامغان منصوب شدند

دامغان- فرماندار دامغان با صدور احکامی جداگانه، اعضای ستاد انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در این شهرستان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری دامغان، علی اصغر مجد طی احکامی جداگانه، حسین حاجی بگلو را به عنوان رئیس ستاد انتخابات، سیدحسن طباطبائیان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی، سید حسین ترابی رئیس کمیته اجرایی، سید حسن شاهچراغی رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات، حمید حقیری رئیس کمیته حراست و استعلامات، طیبه قربانی محمد ابادی رئیس کمیته امنیت و امنه غلامی مایانی به عنوان رئیس کمیته فناوری و اطلاعات منصوب کرد.

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت سال ۹۶ و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهدشد.

کد مطلب 3907716

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