حاشیه های نمایشگاه مطبوعات مازندران/ نمایشگاه رنگ انتخابات گرفت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در حالی روبان نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی مازندران را برید که بیش از ۷۰ رسانه در غرفه‌های متعدد در آن فعالیت می‌کنند.

این نمایشگاه که به اذعان بسیاری از بازدیدکنندگان، بهار رسانه‌ای استان به شمار می‌رود متفاوت‌تر و مطلوب‌تر از نمایشگاه‌های دوره‌های قبل است و حضور شش خبرگزاری، هشت روزنامه، هفته‌ها و پایگاه‌های خبری متعدد بر غنای آن افزوده است.

غیبت رسانه دولت در نمایشگاه

در نمایشگاه خبرگزاری‌ها، مطبوعات و رسانه‌های مازندران، خبرگزاری رسمی دولت فاقد غرفه است و تاکنون دلیل شرکت نکردن این رسانه در نمایشگاه اعلام‌نشده است.

روبان نمایشگاه را علیرضا یونسی رستمی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با حضور احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخی از مدیران استانی و شهرستانی و همراهی اصحاب رسانه قیچی زد.

در بازدید از خبرگزاری مهر، آنچه بیش از هر چیزی موردتوجه معاون سیاسی و مدیران بازدیدکننده قرار گرفت، اجرای برنامه‌های منحصربه‌فرد ازجمله جشنواره مدیران پاسخگو بود و یک عضو شورا که در غرفه حضور داشت به شوخی گفت: من هم در آن جشنواره انتخاب‌شده بودم.

نمایشگاه مطبوعات رنگ انتخابات گرفت/ نمره ۱۸ فرماندار به مهر

روز اول نمایشگاه مطبوعات مازندران با حضور برخی نامزدهای احتمالی انتخابات شوراهای اسلامی، رنگ انتخاباتی هم گرفت و برخی از نامزدها از گوشه و کنار مازندران خودشان را به نمایشگاه رسانده بودند و با حضور در برخی غرفه‌ها، عکس‌های یادگاری گرفتند.

احمد حسین زادگان فرماندار ساری در دقایق اولیه بازگشایی نمایشگاه مطبوعات خود را به مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد مازندران رسانده بود و ساعتی را به گفتگو با رسانه‌های مختلف پرداخت، وی در بازدید از غرفه مهر، نمره این رسانه را در استان ۱۸ اعلام کرد.

علی قمی اویلی مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مازندران هم در دقایق اولیه بازگشایی نمایشگاه در جمع اهالی رسانه استان قرار گرفت و ضمن تقدیر از تلاش اصحاب رسانه، به سؤالات آنان پاسخ داد.

بهمن ماه پرکار فرهنگی

احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران که بهمن‌ماه پرکاری را با اجرای نمایشگاه بین‌المللی کتاب، جشنواره فیلم فجر، نمایشگاه مطبوعات و نمایشگاه صنعت چاپ پشت سر گذاشته است، نیز اولین روز نمایشگاه را به‌طور کامل در بین اصحاب رسانه‌ها سپری و با آنان گفتگو کرد.

یک مدیر عکسی: عکس هایم را حذف می کنند

برخی مدیران نیز با حضور در غرفه‌های متعدد عکس‌هایی با فیگورهای مختلف گرفتند و از رسانه‌ها درخواست می‌کردند تا عکس‌هایشان را برش ندهند و حذف نکنند، همچنین برخی از مراجعان در پاسخ به سؤالات، پاسخ‌های غیر مرتبط می‌دانند و از فوتبال سخن می‌گفتند.

اولین روز نمایشگاه مطبوعات مازندران در حالی به‌روز دوم پیوند خورد که قرار است برنامه‌ها و کارگاه‌های مختلفی در این نمایشگاه برگزار شود. همچنین قرار است با حضور استاندار، فراخوان جشنواره مطبوعات سال ۹۶ در مازندران رونمایی شود.

این نمایشگاه تا ۲۹ بهمن برای بازدید علاقمندان برپا است.