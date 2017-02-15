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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۶

فرمانده پلیس راه جنوب استان کرمان:

تمامی محورهای مواصلاتی جنوب کرمان باز است/لغزنده بودن سطح جاده ها

تمامی محورهای مواصلاتی جنوب کرمان باز است/لغزنده بودن سطح جاده ها

جیرفت - فرمانده پلیس راه جنوب استان کرمان از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به لغزنده بودن سطح جاده ها رانندگان رعایت فاصله طولی را مدنظر قرار دهند.

سرهنگ دادمولا آبکار در گفتگو با خبرنگار مهر از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی جنوب استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به لغزنده بودن سطح جاده ها به ویژه در محورهای کوهستانی خودروها حتما باید مجهز به تجهیزات ایمنی نظیر زنجیر چرخ باشند.

وی تاکید کرد: افراد قبل از حضور در جاده های این منطقه باید معاینه فنی خودرو را انجام داده و از سالم بودن خودرو اطمینان داشته باشند.

سرهنگ آبکار ادامه داد: همچنین رانندگان ضمن به همراه داشتن لباس گرم نسبت به تکمیل ظرفیت باک بنزین خودروی خود اقدام کنند.

فرمانده پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: تمام تصادفاتی که روز گذشته در جنوب استان کرمان رخ داد ناشی از رعایت فاصله طولی بود.

وی با اشاره به لغزنده بودن سطح جاده های جنوب استان کرمان به ویژه محور جیرفت - کهنوج افزود: رانندگان رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 3907721

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