به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آمریکا ZTE را به نقض تحریم های غرب علیه ایران متهم کرده است و احتمالا مجازات هایی را علیه این شرکت چینی اعمال خواهد کرد.

در اولین اقدام آمریکا در ماه مارس(فروردین۹۵) یکی از سخت ترین محدودیت های صادراتی تاریخ این کشور را علیه ZTE اعمال کرد. از آن زمان تا کنون آمریکا اجرای برخی از محدودیت های اعمال شده را به تعویق انداخته است اما قرار است آنها بعد از ۲۷ فوریه (۹اسفند) اعمال شوند.

این شرکت در اظهارنامه ای که به بازار بورس شنزن چین ارائه داده اعلام کرده است که از زمان به جریان افتادن پرونده این شرکت در آمریکا، تمام تلاش خود را بکار گرفته و در رسیدگی به پرونده خود با بخش‌های مختلف دولت آمریکا همکاری داشته است.

هنوز میزان جریمه توافقی که احتمالا بین این شرکت چینی و دولت آمریکا بسته خواهد شد، نامشخص است اما پیش بینی می‌شود این جریمه توافقی، بر عملکرد و نتایج مالی این شرکت چینی تأثیرگذار باشد.