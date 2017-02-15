خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محبوبه عبدی: با نگاهی به فهرست رسانه‌های دارای مجوز که در سامانه جامع رسانه‌های کشور از سوی معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده، خراسان شمالی با مجموع ۲۱ رسانه، با اختلاف بسیاری با سایر استان‌ها، در آخرین رتبه از این فهرست قرارگرفته است.

فهرستی که برای درک جایگاه رسانه‌ها و مطبوعات خراسان شمالی در توسعه فرهنگی، در قدم نخست می‌توان به آن رجوع کرد و آن‌وقت است که با دیدن خراسان شمالی در رتبه آخرِ این فهرست باید با تأمل، علل و عوامل این مسئله را موردبررسی قرارداد.

آنچه در عصر ارتباطات روشن است، کارکرد انکارناپذیر رسانه‌ها و به‌خصوص جراید و مطبوعات در تمام عرصه‌ها است، چراکه مبنای توسعه در حال استواری بر معیار آموزش، اطلاعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی است و امروزه توسعه فرهنگی در کنار توسعه اقتصادی و غیره به یکی از عوامل مهم توسعه‌یافتگی جوامع تبدیل‌شده است.

آنچه در عصر ارتباطات روشن است، کارکرد انکارناپذیر رسانه‌ها و به‌خصوص جراید و مطبوعات در تمام عرصه‌ها است، چراکه مبنای توسعه در حال استواری بر معیار آموزش، اطلاعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی است رسانه و مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات، در بالا بردن آگاهی‌های گوناگون و ضروری اجتماع نقش مؤثر و زیادی بر عهده‌دارند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه‌جانبه یاری می‌کنند.

امروزه علیرغم پیشرفت‌های فراوان علوم ارتباطی و اطلاع‌رسانی، هنوز در بین رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، سودمندترین، فراوان‌ترین و ارزان‌ترین وسیله برای بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه و مبارزه با جهل و بی‌خبری به شمار می‌آیند، همچنان که در بین جوامع توسعه‌یافته و درحال‌توسعه هنوز نشر و مطالعه روزنامه مبین روشنفکری، درک عمیق و بالا بودن شعور سیاسی و اجتماعی است.

اما در خراسان شمالی، پایین بودن اقبال عمومی به کتاب و روزنامه در جامعه به‌صورت نگران‌کننده‌ای در حال خودنمایی است و کم شدن گرایش به سمت کتاب، مطبوعات چاپی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و می‌توان گفت اگر فعالان فرهنگی و امر به فکر چاره نباشند، مطبوعات سرنوشت کتاب را پیدا می‌کنند.

کاهش تیراژ روزنامه‌ها؛ زنگ خطری برای میزان مطالعه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: امروز در بسیاری از کشورها ازجمله کشور چین شاهد ایجاد صف‌های طویل برای رسیدن به کتابخانه‌ها هستیم، درحالی‌که ما روزنامه‌ها را هم برچیدیم و روزنامه‌هایی که باید تیراژهای میلیونی داشته باشند، تیراژ آن‌ها به چند ده هزار کاهش پیداکرده است.

محمدتقی ایرانی کاهش تیراژ روزنامه‌های کشور را زنگ خطری برای حوزه فرهنگ و مطالعه برشمرد و اظهار می‌کند: هرچند کتاب و کتاب‌خوانی نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه دارد اما انتشار و مطالعه روزنامه نیز در ترویج این فرهنگ مؤثر است و مخاطبان را با فضای خبری و تحلیلی کشور آشنا می‌کند.

کتاب و کتاب‌خوانی نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه دارد اما انتشار و مطالعه روزنامه نیز در ترویج این فرهنگ مؤثر است وی بابیان اینکه برای تغییر این رویه، نیاز به عزم و اراده ملی داریم، می‌افزاید: زیبنده نیست در کشور ایران اسلامی که در علم، تکنولوژی و فناوری‌های گوناگون به جایگاه‌های بالایی در جهان دست‌یافته و دارای اندیشمندان و فرهیختگان بسیاری است، سرانه مطالعه پایین باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی با انتقاد از مدرک‌گرایی و تفکری که به‌اشتباه تبدیل به عرف در جامعه شده است، تصریح می‌کند: مدرک‌گرایی یکی از بلاهای جان کشور است، چراکه دانشجویی که باید در طول‌ترم ده‌ها کتاب مطالعه کند، فقط با یک جزوه مدرک می‌گیرد.

ایرانی بابیان اینکه به این شیوه عمل کردن، جز به فلاکت کشیدن علم، فرهنگ و کتاب نیست، می‌گوید: این فضا را خود ساختیم و جوری هدایت کردیم که اگر اکنون کسی هم بخواهد به وظیفه خود عمل کند و دغدغه علم و دانش داشته باشد از سوی دیگر افراد جامعه سرزنش می‌شود.

وی خواستار مدیریت فضای جامعه به منظوراعتلاء فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی شد و اظهار می‌کند: در این زمینه، دانش‌آموز، دانشجو، معلم، مدیر و غیره باید دغدغه علم‌آموزی و آموزش داشته باشند.

راه‌اندازی کمپین «من هم روزنامه می‌خوانم»

به گزارش خبرنگار مهر، کمپین «من هم روزنامه می‌خوانم» عنوانِ پویشی است که این روزها در مرکز خراسان شمالی به راه افتاده و تلاش دارد از این طریق مردم گنجینه معرفت‌ها و فرهنگ‌ها را بامطالعه و روزنامه‌خوانی بیش‌ازپیش آشتی دهد.

این پویش در ۲۵ بهمن‌ماه جاری افتتاح‌شده و به مدت یک ماه در محل چهارراه مخابرات بجنورد پذیرای علاقه‌مندان و فرهنگ دوستان است.

کمپین «من هم روزنامه می‌خوانم» پویشی است که باهدف تشویق روزنامه‌خوانی و ارتقاء سرانه مطالعه در بین افراد جامعه فعالیت خود را آغاز کرده تا بیش‌ازپیش این فرهنگ را برای عموم نهادینه سازد.

این کمپین فرصتی است برای آشنایی بیشتر با مطبوعات و افراد می‌توانند با پذیرش اشتراک روزنامه‌های محلی، نشریات و رسانه‌های مکتوب به این پویش بپیوندند.

تشویق آحاد و اقشار مختلف مردم به مطالعه روزنامه از طریق پیوستن افراد به این پویش و گسترش آن در جامعه از اهداف کمپین «من هم روزنامه می‌خوانم» است.