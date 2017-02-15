علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مردمی بودن ماهیت فعالیت مراکز نیکوکاری اظهار کرد: نیکوکاران البرزی از ابتدای سال تاکنون در قالب طرحهای اکرام ایتام و محسنین، اطعام، جذب و توزیع کالا بین محرومان، جهیزیه و درمان فقرا، رقمی معادل ۲۰ میلیارد ریال به نیازمندان مساعدت کردهاند .
وی اضافه کرد: بیش از هجده هزار نیکوکار از ابتدای شروع به کار مراکز نیکوکاری در البرز در طرحهای اکرام ایتام، شفا، محسنین، جهیزیه، اطعام و اهداء سبد کالا به مددجویان تحت حمایت با کمیته امداد البرز همکاری کردهاند .
مدیرکل کمیته امداد البرز تصریح کرد: مرکز نیکوکاری نهادی مردمی است که تحت نظارت کمیته امداد امام خمینی (ره) و باهدف ساماندهی مشارکتهای مردمی و نهادینه شدن احسان و نیکوکاری در مساجد تأسیسشده تا از ظرفیتهای عظیم مردمی بهرهگیری و نسبت به شناسایی نیازمندان واقعی و توانمندسازی آنان اقدام کنند .
سالارکیا بیان کرد: ایجاد همافزایی با تشکیل شبکههای محلی، صنفی و تخصصی، جذب کمکهای نقدی و غیر نقدی خیران در هر محله و توزیع آن در سریعترین زمان بین نیازمندان ازجمله اهداف کلی ایجاد مراکز نیکوکاری است .
وی با تأکید بر لزوم تشکیل بانک اطلاعات محرومان آبرومند و همراه با نوع نیاز آنان، افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در هر محله برای رفع مشکلات نیازمندان واقعی همان محله، تأمین کمکهزینه درمانی، تحصیلی، خوراک و پوشاک نیازمندان، مدیریت امور محرومان محله توسط معتمدین، خیرین و مردم نیز در دستور کار متولیان مراکز نیکوکاری قرار دارد .
مدیرکل کمیته امداد البرز افزود: در مراکز نیکوکاری سعی میشود نیاز خانوادههای نیازمند ساکن در محلات بهموقع تشخیص داده شود و پیش از آنکه نیازمندان و محرومان به این مراکز مراجعه کنند، اعضای هیئت عامل مراکز نیکوکاری به آنها مراجعه کرده و نیازهای آنان را مرتفع کنند .
سالارکیا یادآور شد: بیتردید تحقق امر فقرزدایی، بدون مشارکت نیکوکاران امکانپذیر نیست .
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