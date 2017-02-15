مهرنوش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نایب قهرمانی تیم بانوان تاسیسات دریایی در لیگ برتر هندبال، گفت: ما تیم خود را برای کسب عنوان قهرمانی بسته بودیم و انتظاری هم جز این نداشتیم اما در هفته سیزدهم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور میهمان تیم شهید چمران لارستان بودیم و این بازی را باختیم و ناچار به عنوان نائب قهرمانی رضایت دادیم. با توجه به اینکه تنها یک بازی دیگر از لیگ مانده عنوان نایب قهرمانی ما مسجل شده است.

وی که تیمش در دو دوره پیاپی لیگ عنوان سومی را کسب کرده و امسال تیم مدعی جدول برای کسب عنوان قهرمانی بود، افزود: تیم ما بیشترین ملی پوش را در میان تیم های لیگ داشت. ما هشت ملی پوش را در ترکیب تیم خود داشتیم. امسال شاهد برگزاری لیگ خوب و پویایی بودیم چرا که بازیکنان دو تیم ثامن و سنندج از تیم های قدرتمند سالهای قبل در میان تمام تیم ها پخش شده بودند و همین مسئله لیگ را جذاب تر و بهتر کرده بود.

نجف زاده در پاسخ به این سئوال که آیا تداخل برنامه های لیگ و اردوهای تیم ملی تاثیری در نتیجه تیم شما داشت؟ گفت: هر سه هفته یک بار لیگ به خاطر برگزاری اردوهای تیم ملی تعطیل می شد. این مسئله به ضرر تیم ما بود چرا که هشت بازیکن فیکس من ملی پوش بودند. زمانی که آنها به تیم بازمی گشتند به خاطر خستگی مجبور بودیم دو روز تمرینات خود را تعطیل کنیم و این مسئله برای ما خوب نبود.

سرمربی تیم هندبال بانوان تاسیسات دریایی تصریح کرد: البته امیدواریم اینکه بازیکنان ما در اختیار تیم ملی بوده اند در نهایت نتیجه خوبی برای تیم ملی داشته باشد و تیم ملی هندبال بانوان بتواند با شکست چین و مالدیو از گروه خود در مسابقات پیش رو صعود کند.

وی که در سال ۲۰۱۳ مربی تیم هندبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی بانوان آسیا بود، در مورد سطح تیم های آسیایی گفت: تیم ملی کار سختی در مسابقات قهرمانی آسیا دارد. ما با کره جنوبی که میزبان مسابقات است، همگروه هستیم. کره جنوبی حرف اول را در هندبال زنان می زند.

سرمربی تیم هندبال تاسیسات در مورد انتخابات فدراسیون هندبال نیز گفت: امیدواریم هر فردی که رئیس می شود به این فدراسیون کمک و حال بد این روزهای هندبال را خوب کند. هندبال امروز ما واقعا بیمار است. هر فردی که رئیس می شود باید جدا از منافع شخصی و گروه بندی و باند بازی به هندبال کمک کند.