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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۳

در سال ۲۰۱۷؛

آسیا بالاترین رشد اقتصادی ۵قاره را به خود اختصاص می‌دهد

آسیا بالاترین رشد اقتصادی ۵قاره را به خود اختصاص می‌دهد

موسسه تحقیقاتی مودی اعلام کرد، علیرغم چالش های پیش رو در سال جاری میلادی، اقتصاد آسیا امسال بهترین عملکرد را در بین قاره های جهان به خود اختصاص خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز ، موسسه تحقیقاتی «مودی» اعلام کرد، علیرغم چالش های فعلی در جهان و نیز تاثیر آن بر روی منطقه آسیا،  اما در سال جاری میلادی اقتصاد آسیا سریع ترین ضرب آهنگ را در جهان به خود اختصاص خواهد داد و مسیر رشد خود را با صلابت ادامه می دهد.

این در حالی است که پیش بینی می شود اقتصاد آسیا باوجود  بلاتکلیفی در اصلاحات ساختاری چین، افزایش نرخ بهره بانکی توسط فدرال رزرو آمریکا، تشدید اعمال سیاست حمایتی در اقتصادهای پیشرفته و تغییرات احتمالی سیاسی در اتحادیه اروپا با قدرت به کار خود ادامه دهد.  

موسسه «مودی» اعلام کرد، اقتصاد آسیا در مقابل این توفان های سهمگین مقاوم است و بنگاهای اقتصادی و نیز سیستم های بانکی این منطقه در مقابل چالش های پیش رو مقاومت نشان می دهند.  

در گزارش این موسسه تحقیقاتی به این نکته اشاره شده است که اعمال سیاست های پولی و مالی چین نیز موجب شده تا رشد ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶.۷ درصد باشد که این امر می تواند خطر کند شدن روند رشد منطقه آسیا در کوتاه مدت را بدنبال داشته باشد.  

کد مطلب 3907756
علیرضا کمندی

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