پرداخت وام ازدواج به ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرید ذاکر گفت: پرداخت تسهیلات وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج به دانشجویان دانشگاه آزاد استمرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۱۸ هزار و ۶۳۳ نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از متقاضیان به بانک های عامل مراجعه کرده و از این تسهیلات بهره مند شده اند.

مدیرکل صندوق رفاه و تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد اظهار داشت: مابقی متقاضیان نیز تاکنون به بانک ها مراجعه نکرده و یا تضامین لازم را ارائه نکرده اند که در صورت تامین مدارک لازم به سیستم بانکی معرفی خواهند شد.

ذاکر عنوان کرد: براساس دستور رئیس دانشگاه مبنی بر ارتقا سطح رفاه و معیشت اعضای هیات علمی و کارکنان، در سال ۹۲ تفاهمنامه ای با سیستم بانکی منعقد شد که براساس آن قرار شد به کارکنان تمام وقت مبلغ ۴۰ میلیون تومان، اعضای هیات علمی ۶۰ میلیون تومان و کارکنان قراردادی مبلغ ۲۰ میلیون تومان تسهیلات وام اعطا شود.

وی افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از این تسهیلات بهره مند شده اند.

مدیرکل صندوق رفاه و تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد با بیان اینکه مرحله جدید ارائه تسهیلات وام به کارکنان دانشگاه آغاز شده است، گفت: براساس این تفاهمنامه هر ساله تعدادی از کارکنان دانشگاه که شرایط لازم را دارند و براساس ظرفیت اعلامی بانک، از این تسهیلات بهره می شوند.