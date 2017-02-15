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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۹

مدیرکل صندوق رفاه دانشگاه خبرداد:

پرداخت وام ازدواج به ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد

پرداخت وام ازدواج به ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد

مدیرکل صندوق رفاه و تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: تاکنون ارائه تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی وام ازدواج به بیش از ۱۲ هزار دانشجو این دانشگاه پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرید ذاکر گفت: پرداخت تسهیلات وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج به دانشجویان دانشگاه آزاد استمرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۱۸ هزار و ۶۳۳ نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از متقاضیان به بانک های عامل مراجعه کرده و از این تسهیلات بهره مند شده اند.

مدیرکل صندوق رفاه و تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد اظهار داشت: مابقی متقاضیان نیز تاکنون به بانک ها مراجعه نکرده و یا تضامین لازم را ارائه نکرده اند که در صورت تامین مدارک لازم به سیستم بانکی معرفی خواهند شد.

ذاکر عنوان کرد: براساس دستور رئیس دانشگاه مبنی بر ارتقا سطح رفاه و معیشت اعضای هیات علمی و کارکنان، در سال ۹۲ تفاهمنامه ای با سیستم بانکی منعقد شد که براساس آن قرار شد به کارکنان تمام وقت مبلغ ۴۰ میلیون تومان، اعضای هیات علمی ۶۰ میلیون تومان و کارکنان قراردادی مبلغ ۲۰ میلیون تومان تسهیلات وام اعطا شود.

وی افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از این تسهیلات بهره مند شده اند.

مدیرکل صندوق رفاه و تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد با بیان اینکه مرحله جدید ارائه تسهیلات وام به کارکنان دانشگاه آغاز شده است، گفت: براساس این تفاهمنامه هر ساله تعدادی از کارکنان دانشگاه که شرایط لازم را دارند و براساس ظرفیت اعلامی بانک، از این تسهیلات بهره می شوند.

کد مطلب 3907765

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