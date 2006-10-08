تقويت كادر هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام / توسعه آموزش عالي گروه پزشكي در ايلام

دكتر كوروش ساكي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: كادر هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام با جذب 12 عضو هيئت علمي جديد تقويت تقويت مي شود. در حال حاضر بخشي از مربيان اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام براي تقويت بنيه آموزشي دانشگاه به صورت بورسيه در خارج از كشور بسر مي برند كه با برنامه ريزي هاي انجام گرفته پس از حضور اين افراد دانشكده هاي جديد به دانشگاه اضافه مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايلام اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي ايلام در نظر دارد مركزي براي توريست درماني در استان ايجاد كند تا خدمات بهداشتي و درماني به توريست ها و زائران عتبات عاليات ارائه شود.

وي خاطرنشان كرد: استان ايلام استاني مرزي است و ما در صدد هستيم تا پس از برقراري امنيت در كشور عراق و راهيابي مجدد زائران براي زيارت عتبات عاليات و ايجاد قرنطينه مرزي كنترل بهداشت و درمان اين افراد را بر عهده بگيريم.

ساكي گفت: مسئوليت ارائه خدمات بهداشتي و درماني در استان بر عهده دانشگاه علوم پزشكي ايلام است و از اين رو ايجاد مركز توريست درماني مي تواند به يكي از زمينه هاي مهم فعاليت دانشگاه تبديل شود.

دانشگاه علوم پزشكي ايلام هم اكنون داراي يك هزار دانشجو و 60 عضو هيئت علمي و 6 رشته تحصيلي از مقطع كارداني تا دكتري عمومي است.