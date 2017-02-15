  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان:

راه ارتباطی ۷۵روستابازگشایی می شود/ریزش بهمن در محورتهم به چورزق

راه ارتباطی ۷۵روستابازگشایی می شود/ریزش بهمن در محورتهم به چورزق

زنجان-رییس اداره مدیریت راههای استان زنجان گفت: راه ارتباطی ۷۵ روستا در استان زنجان مسدود است که راهداران در حال بازگشایی هستند.

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: خوشبختانه با تلاش راهداران راه ارتباطی روستایی ۷۸ روستا در استان  زنجان که به علت بارش برف و کولاک مسدود شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شده است. 

وی اظهار کرد: راه ارتباطی ۷۵ روستا در استان زنجان مسدود است که راهداران در حال بازگشایی هستند و راه ارتباطی در تمام شهرستانها از جمله شهرستان زنجان، ماهنشان وخدابنده و طارم ابهر، ایجرودمسدود است. 

رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان:راه ارتباطی روستایی که با زنجیر چرخ امکان پذیر است مسدود اعلام نمی شود و برخی تردبا زنجیر چرخ را مسدودی اعلام نکنند و راهداری منبع موسخ برای ارائه گزارش راهها است. 

امینی از ریزش بهمن در محور تهم به چورزق خبر دادو گفت: راهداران در حال بازگشایی هستند. 

رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: جهت تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی (زنجیرچرخ، علائم هشداردهنده، پتو، لباس‌گرم، جیره‌ غذایی و...) در همه جاده‌های استان الزامی است و از سفرهای غیرضروری؛ خودداری کنند.

امینی افزود: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

کد مطلب 3907797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها