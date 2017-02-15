سیلاب در فارس خودی نشان داد/ تخریب پل و سقوط در کانال آب

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مهدی رحمانیان: روز دوم بارندگی های استان فارس در حالی پایان یافت که به نسبت روز نخست، فارسی ها شاهد بارندگی کمتری بودند اما در عین حال میزان حوادث و مشکلات ناشی از بارش ها بیشتر از یکشنبه بود.

در شهرستان داراب، تشدید بارندگی سبب شد تا مدیریت بحران این شهرستان دستور تخلیه هفت روستای پاسلاری، زین آباد، رمبه، کوه سفید، شهرک بهار، گودشانه و شهرک فیروزآبادی را صادر کند.

ضمن اینکه با وجود هشدارهایی که پیش از آغاز بارندگی ها مبنی بر عدم قرار گرفتن در محدوده رودخانه های فصلی، آبگیرها، بندها و سدها و همچنین لزوم حفظ و مراقبت از دام ها شده بود اما خبرها حاکی از تلف شدن ۵۰ رأس گوسفند در منطقه چاه ترکی فدامی در شهرستان داراب است.

همچنین عشایر ساکن در این منطقه نیز به کمک نیروهای امدادی در مکان دیگری اسکان داده شدند.

در جهرم نیز یک پل در ۲۰ کیلومتری محور شیراز تخریب شد و برای ساعاتی آمد و شد در این مسیر غیرممکن شد. اما طبق گفته مسئولان این شهرستان راه های جایگزین این محور از مسیر فسا فعال است و رانندگان می توانند از این مسیر برای عبور و رسیدن به مقصد استفاده کنند.

افتادن کودک افغانی در کانال آب را نیز می توان یکی از پیامدهای آبگرفتگی معابر دانست که شامگاه سه شنبه رقم خورد تا این سیلاب ها بدون خسارت نباشد.

لغزندگی جاده ها سبب بروز تصادف در برخی محورهای مواصلاتی شد و پلیس اعلام کرده که از تردد غیر ضروری در جاده ها اجتناب و در صورت ضرورت با تجهیزات ایمنی و رعایت قوانین رانندگی حرکت کنند.

مدارس شهرستان های داراب و جهرم نیز که روز گذشته در مقاطع پیش دبستان و دبستان تعطیل اعلام شده بود، با درخواست مسئولان شهرهای زرین دشت و جهرم امروز نیز تعطیل شد. البته شورای مدیریت بحران شهرستان جهرم ساعتی پس از اعلام تعطیلی در اطلاعیه ای خبر از تعطیل شدن مدارس در تمام مقاطع تحصیلی این شهرستان خبر داد.

اما اداره کل هواشناسی که برای روزهای پنجشنبه و جمعه نیز پیش بینی تداوم بارش ها را کرده در اطلاعیه خود آورده است: بررسی نقشه های پیش یابی و محاسبات عددی بیانگر تداوم فعالیت سامانه بارشی به ویژه در نواحی جنوبی و مرکزی استان فارس از روز چهارشنبه ۱۷ بهمن تا جمعه ۳۰ بهمن است که پیامد آن رخداد بارش مداوم یا متناوب توام با رعد و برق، وزش باد شدید با احتمال بارش تگرگ خواهد بود.

هواشناسی فارس هشدار داده با توجه به اشباع بودن سطح زمین و کف رودخانه ها در اثر بارش های اخیر، بخش اعظم بارش های پیش رو به صورت رواناب جاری شده و علاوه بر آبگرفتگی معابر و اختلال در آمد و شد، امکان سیلابی شدن مسیل ها و طغیان بیش از پیش رودخانه ها در کل استان وجود دارد.

این اداره کل اعلام کرده با توجه به تداوم بارش ها، خطر بالا آمدن سطح آب در نواحی مسکونی شهری و روستایی نیز وجود دارد. همچنین با توجه به رخداد مه و کاهش دید حین بارندگی و پس از بارش برف در نواحی شمالی استان و نقاط سردسیر و مرتفع، امکان انسداد راه ها و جاده های مواصلاتی به ویژه در نواحی کوهستانی و گردنه ها طی روزهای آخر هفته وجود دارد. پس از عبور سامانه نیز کاهش قابل ملاحظه دما بین ۵ تا ۱۲ درجه سانتی گراد طی روزهای شنبه تا یکشنبه پیش بینی می شود.