سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه بیست و نهم بهمنماه از کرج به سمت مرزنآباد ممنوع میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ۱۸ تا ۲۳ روز جمعه بیست و نهم بهمنماه از مرزنآباد به سمت کرج بهصورت یکطرفه خواهد شد.
سرهنگ معظمی گودرزی تأکید کرد: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه بیست و هفتم بهمنماه تا ساعت ۶ بامداد روز شنبه سیام بهمنماه از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع میشود.
به گفته رئیس پلیسراه استان البرز تردد موتورسیکلتهای انتظامی وامدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در محور کرج – چالوس مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
وی تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس را کماکان ممنوع اعلام کرد.
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