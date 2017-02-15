۲۳۱ متخلف زیست محیطی و شکارچی غیرمجاز در خراسان جنوبی دستگیر شدند

مسعود مستقیم در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد از متهمان دستگیر شده در مناطق آزاد خراسان جنوبی بوده اند.

وی با اشاره به اقدامات ۱۰ ماهه سال جاری یگان حفاظت محیط زیست استان، بیان کرد: کشف و ضبط ادوات و وسایل شکار، پرندگان و انواع حیات وحش از شکارچیان غیر مجاز از جمله اقدامات این یگان بوده است.

مستقیم از کشف و ضبط هزار و ۲۴۵ قطعه و راس از انواع حیات وحش خبر داد و گفت: از این تعداد هزار و ۱۱۲ قطعه پرنده زینتی بوده اند.

وی ادامه داد: هزار و ۷۰ قطعه مینا، پنج قطعه کاسکو و ۳۷ قطعه عروس هلندی از جمله پرندگان زینتی کشف شده از شکارچیان غیر مجاز در ۱۰ ماهه سال جاری بوده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۸۴ قطعه انواع پرندگان وحشی شامل ۲۳ قطعه هوبره، یک بهله بحری، دو بهله بالابان، ۱۳ قطعه تیهو و ۱۹ قطعه کبک از شکارچیان غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

مستقیم رهاسازی ۱۸ قطعه هوبره، دو قطعه چکاوک، سه قطعه مرغابی سرسبز لاشه و سه قطعه سیاه سینه را از دیگر اقدامات ۱۰ ماهه سال جاری دانست و افزود: همچنین ۴۹ راس انواع پستانداران از شکارچیان غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

کشف و ضبط ۳۳۹۹ عدد انواع ادوات و وسایل شکار

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری، سه هزار و ۳۹۹عدد انواع ادوات و وسایل انجام شکار غیر مجاز حیات وحش از شکارچیان غیر مجاز و متخلفین زیست محیطی کشف و ضبط شده است.

بنا به گفته وی تعداد ۱۰ قبضه سلاح غیر مجاز، ۵۱ قبضه سلاح مجاز شامل ۳۴ قبضه ساچمه زنی، ۱۲ قبضه گلوله زنی، دو قبضه سلاح بادی، دو قبضه سلاح خفیف و یک قبضه سلاح برنو کشف شده است.

وی خواستار همکاری مردم در جلوگیری از شکارهای غیر مجاز شد و افزود: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده تخلف با شماره گیری ۱۵۴۰، مراتب را به اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی گزارش دهند.