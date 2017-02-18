نظام ارزیابی دقیق راه جلوگیری از بروز تخلفات علمی

حسنعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای جلوگیری از بروز تخلفات و تقلب های علمی در حوزه های مختلف از جمله تولید مقاله باید گفتمان علمی در کشور شکل گیرد چراکه با شکل گیری این گفتمان راه های بروز چنین مشکلاتی نیز از بین خواهد رفت.

وی افزود: لازم است نظام های ارزیابی دقیق در کشور ایجاد شود تا راه های بروز مشکلاتی مانند تخلف علمی بسته شود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با بیان اینکه احتمال برخی تخلفات علمی در فرآیند جهش علمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: ایران درحال جهش علمی است بنابراین برخی تخلفات علمی در این مسیر اجتناب ناپذیر است اما با ایجاد زیرساخت های دقیق علمی می توانیم از بروز این نوع مشکلات جلوگیری کنیم.

قبادی اظهار داشت: درحال حاضر دانشگاه های کشور در بسیاری موارد رتبه های بین المللی را کسب می کنند بنابراین نباید در زمینه بروز برخی تخلفات علمی بزرگنمایی شود.

وی عنوان کرد: موضوعی مانند تخلف علمی در اصل موضوع بسیار کار قبیح بشمار می رود اما با ایجاد ارزیابی ها صحیح می توان از بروز چنین موضوعاتی جلوگیری کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی تاکید کرد: سهم تخلفات علمی در مقایسه با تلاش و فعالیت تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بسیار اندک است.